Renault 5 E-Tech: Un icono reinventado en modo eléctrico

El mítico utilitario francés regresa con éxito al mercado bajo un formato totalmente electrificado y una amplia gama de versiones, motores y baterías

JAVIER PINÉS Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:05 Comenta Compartir

La irrupción de la electricidad en el mundo del automóvil ha basado gran parte de su éxito en el mercado de los SUV con alternativas de todos los tamaños. Una evolución la de lo eléctrico que ha ido extendiéndose por otros segmentos como las berlinas y los turismos compactos y, en menor medida, entre los utilitarios de corte urbano. No obstante, en éste último sector es donde las marcas han empezado a situarse con productos de lo más interesantes.

Y, sin duda alguna, el Renault 5 es uno de los más destacados. La firma francesa ha aprovechado el proceso de electrificación de su gama para recuperar a uno de los modelos más icónicos de su larga historia.

Una mirada al pasado con la tecnología del presente que ha calado hondo entre los usuarios europeos, hasta el punto de colocar a esta particular y eficiente reinterpretación del Súper 5 como líder de su categoría en España además de ser el vehículo eléctrico más vendido a particulares en Europa superando de manera holgada las 40.000 unidades matriculadas.

Propuestas de lo más variadas

Una de las claves de la excelente aceptación del nuevo «cinco» es la amplia variedad de versiones que ofrece, en las que combina motorizaciones y baterías, con diferentes niveles de acabados e incluso versiones especiales de marcada exclusividad.

Ampliar Los colores de la carrocería, muy presentes en el interior.

Fiel al espíritu de su icónico antecesor de los años 80, la gama Renault 5 E-Tech tiene en la terminación five como puerta de acceso. Se trata de un modelo que conserva los principales atributos de Renault 5 (diseño muy cercano al original, llantas de 18 pulgadas, plataforma eléctrica específica, tren trasero multibrazo...) en una versión más accesible por debajo de los 24.000 euros.

La configuración de motor de 95 CV y batería de 40 kWh, le permite una autonomía homologada de hasta 312 km, perfecta para todo tipo de trayectos urbanos e interurbanos. La recarga se realiza mediante un cargador de corriente alterna de 11 kW, pasando del 15 al 80 por ciento en 2 horas y 37 minutos, si bien no cuenta con la tecnología V2G.

Gracias a su tren trasero multibrazo y al bajo centro de gravedad, el five mantiene toda la agilidad y placer de conducción característicos de la gama 5 E-Tech, incluyendo su reducido radio de giro de 10,3 metros, especialmente útil callejeando por la ciudad.

El habitáculo dispone de un ecosistema digital compuesto por una pantalla de 7 pulgadas para el cuadro de instrumentos y otra multimedia de 10 pulgadas. El sistema es compatible con Android Auto y Apple CarPlay, y se actualiza automáticamente a distancia. El equipamiento incluye dos puertos USB-C delanteros, faros full LED, aire acondicionado manual, freno de estacionamiento eléctrico y asiento trasero abatible 60/40.

Ampliar El acabado Five está a la venta por un precio por debajo de los 24.000 euros con descuentos incluidos.

El resto de la gama está formada por los modelos evolution, techno e iconiq cinc. Todos ellos están disponibles con las combinaciones de motores de 120 CV y 150 CV, combinados con baterías de 40 kWh y 52 kWh de capacidad, respectivamente.

Ésta última, se incorporaba a la gama evolution este pasado verano, para ofrecer una mayor versatilidad con 410 km de autonomía y doble cargador; en corriente alterna de 11 kW bidireccional y en corriente continua de 100 kW para recargar del 20 al 80 por ciento en solo 30 minutos. Además cuenta con un completo equipamiento que incluye climatización automática y bomba de calor y, opcionalmente, la función V2L (vehicle-to-load) para alimentar dispositivos eléctricos.

En lo más alto del catálogo 5 E-Tech se encuentra la versión especial Roland-Garros. En esta ocasión se opta por el dúo motor-batería de mayor potencia y capacidad (150 CV y 52 kWh) para acompañar a un tratamiento estético de lo más selecto, caracterizado por una imagen propia en la que destacan los materiales empleados, los identificativos relacionados con el prestigioso torneo de tenis y una paleta de colores exteriores e interiores personalizada.