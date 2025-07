Renault 5 E-Tech: Un guiño al pasado en clave cero emisiones

JAVIER PINÉS Lunes, 21 de julio 2025, 17:27 Comenta Compartir

Desde su lanzamiento en octubre de 2024, el Renault 5 E-Tech se ha convertido en todo un referente en el nuevo mercado de los utilitarios eléctricos. No en vano, la firma del rombo ya ha vendido más de 40.000 unidades en el mercado europeo, para convertirse en el coche eléctrico más vendido a particulares tanto en el continente como en España.

Ahora, Renault da un paso más con la llegada del 5 E-Tech five, la versión más asequible de la gama, con un precio de partida de 24.950 euros, antes de aplicar descuentos promocionales o ayudas oficiales como las del Plan MOVES. Esta cifra no es casual ya que responde al objetivo declarado de la marca de ofrecer un coche eléctrico por debajo de los 25.000 euros, haciendo más accesible la movilidad en modo cero emisiones.

Aires ochenteros

El five toma su nombre del mítico Supercinco five de los años 80. Un guiño nostálgico que acompaña a la original reinterpretación moderna del diseño del modelo del que hereda denominación, con líneas limpias, detalles retro y un aire urbano muy marcado. Destacan detalles como las llantas de 18 pulgadas, algo poco habitual en este segmento, y comparte plataforma eléctrica y arquitectura con el resto de la gama.

Ampliar Doble pantalla digital en la instrumentación y el sistema multimedia.

Renault fabrica íntegramente el 5 five en Francia, en la planta de Douai, integrada en el polo ElectriCity, donde la marca concentra su producción de eléctricos para Europa. Esto permite un control riguroso de la cadena de suministro y una menor huella logística.

95 CV y batería de 40 kWh

La versión five incorpora un motor eléctrico de 95 CV, alimentado por una batería de 40 kWh de capacidad útil. ¿Qué significa esto en la práctica? Una autonomía homologada en ciclo WLTP de hasta 312 kilómetros, más que suficiente para trayectos urbanos e interurbanos.

En materia de prestaciones, el 5 five acelera de 0 a 100 km/h en 12 segundos, y alcanza una velocidad máxima de 130 km/h, cifras más que lógicas para los entornos habituales en los que se va a mover. La sensación de agilidad se ve reforzada por su tren trasero multibrazo, una solución más sofisticada de lo habitual en este segmento, que mejora estabilidad y confort. Además, su bajo centro de gravedad gracias a la ubicación de las baterías, aporta un extra de estabilidad y sensación de control, al igual que la agilidad ciudadana derivada de sus ajustadas dimensiones –3,92 metros– y un radio de giro de 10,3 metros.

Corriente alterna

El Renault 5 five no destaca por su rapidez de carga al no contar con corriente continua, pero sí ofrece soluciones prácticas dado el tamaño de su batería y el uso que se le va a dar. Cuenta con un cargador embarcado de 11 kW en corriente alterna, que permite pasar del 15 al 80 por ciento en unas 2 horas y 37 minutos. Ideal para cargar por la noche en casa o en puntos públicos de carga lenta. No puede equipar el sistema de carga bidireccional V2L, como si es posible en otros modelos de la gama.

Ampliar Anchura y estilo 'retro' para la trasera del R5.

Pese a ser la versión básica, el five no renuncia a una buena dotación tecnológica. El salpicadero integra dos pantallas: una de siete pulgadas para el cuadro de instrumentos y otra de diez pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

El equipamiento de serie incluye faros led, aire acondicionado, freno de estacionamiento eléctrico, dos puertos USB-C delanteros y asiento trasero abatible en proporciones 60/40.

De esta manera, Renault democratiza aún más el acceso al coche eléctrico en una gama como la del 5 E-Tech que también cuenta con otras dos motorizaciones de 122 y 150 CV combinables con baterías de 40 y 52 kWh, y con versiones especiales como la icónica Roland Garros.