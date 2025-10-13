Renault Emblème: En busca de la sostenibilidad total

Ampere, la filial de la marca francesa, ha desarrollado este 'concept car' que demuestra que es posible alcanzar una movilidad neutra en carbono

En un momento clave para la industria automovilística, Renault y Ampere, su filial especializada en movilidad eléctrica, han presentado un vehículo que va mucho más allá del diseño o la electrificación, el Renault Emblème.

Revelada en el Salón del Automóvil de París 2024, esta berlina familiar de corte deportivo de 4,80 metros concentra los objetivos que caracterizan la hoja de ruta de la firma francesa de alcanzar una movilidad libre de carbono, tecnológica y accesible. Un auténtico ejercicio de diseño que busca reducir la huella ambiental sin renunciar a la utilidad, el confort ni el estilo.

Estrategia ecosistémica

La clave de este modelo no está solo en su tecnología, sino en su enfoque global. Ampere propone un sistema que analiza el ciclo de vida completo del vehículo, desde la extracción de materias primas hasta su reciclaje, pasando por la producción, el uso y el mantenimiento.

Con la aplicación de esta metodología, Renault ha logrado reducir las emisiones de CO2 del Emblème a solo 5 toneladas, frente a las 50 de un modelo equivalente térmico o las 24 del actual Megane E-Tech eléctrico. El dato es contundente; un 90 por ciento menos de impacto climático.

Asimismo, el 70 por ciento de la huella de carbono del coche se ha eliminado gracias a una elección rigurosa de materiales reciclados y reciclables. La mitad de los componentes proceden de materiales recuperados, y prácticamente la totalidad de los mismos podrá reciclarse al final de su vida útil.

La innovación se percibe en detalles como el uso de poliéster reciclado para asientos y suelos, espuma biocircular, linos naturales en el salpicadero o colores generados sin tintes químicos.

Las baterías, por su parte, incorporan materiales provenientes de cadenas de suministro sostenibles. Además, plantea un reciclaje cerrado de materiales estratégicos para que el 80 por ciento de sus componentes se reutilice en baterías futuras.

Motor bienergía

En cuanto al sistema de propulsión empleado, el Emblème combina un motor eléctrico de 215 CV con una batería NMC de 40 kWh y una pila de combustible de 30 kW alimentada por hidrógeno bajo en carbono. Esta solución híbrida permite una autonomía de hasta 1.000 kilómetros sin recarga eléctrica, con dos simples repostajes de hidrógeno en menos de cinco minutos.

Esta tecnología, aún en fase de exploración, se presenta como una alternativa realista a los eléctricos puros para viajes largos, a la espera de una red de repostaje más extensa en Europa.

Diseño inteligente

El Emblème también adelanta el nuevo lenguaje de diseño de Renault, conocido como ‘Nouvelle Vague’. Con una silueta fluida, sin retrovisores, y soluciones activas como un difusor trasero móvil, su aerodinámica ha sido optimizada junto a los responsables de la escudería Alpine de la F1.

El habitáculo mantiene la línea de diseño del exterior de la carrocería, con una clara orientación tecnológica. Entre otras peculiaridades destacan la pantalla openR panorámica de 48 pulgadas, las pequeñas luces para los elevalunas o los reglajes de los asientos integrados en el tejido de los asientos o los textos integrados en diversas partes del interior.

A esto se suma una gestión energética inteligente, con ayudas a la conducción basadas en inteligencia artificial, puntuaciones ecológicas y predicción del consumo en tiempo real.

ElectriCity

El Emblème es también un ejemplo del modelo industrial que Renault quiere consolidar. Su grupo motopropulsor se fabrica en Francia, dentro del polo ElectriCity, una red de plantas neutras en carbono con proveedores ubicados a menos de 300 kilómetros.

Se trata de redoblar la apuesta por un ecosistema local y sostenible, que a su vez se traduce en una reducción del 40 por ciento en los costes logísticos y el refuerzo de la industrial local. De momento, el Renault Emblème se va a quedar en un ejercicio tecnológico y de diseño, pero su misión es igual de clara; demostrar que otro concepto de coche y de movilidad es posible.