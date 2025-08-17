Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Seis heridos, cinco de ellos menores, por inhalar humo en un incendio en la avenida Blasco Ibáñez

Toyota Corolla AE86: probamos este icono del motor japonés

AutoScout24

Domingo, 17 de agosto 2025, 11:00

El Toyota Corolla AE86 es un coche que tiene un estatus especial entre los aficionados al mundo del motor en Japón. Su fama se debe, además de a las propias cualidades del coche, al manga y anime Initial D, donde el protagonista lo conduce.

Producido entre 1983 y 1987, el AE86 destacaba por su configuración de propulsión trasera. A diferencia de la mayor parte de modelos de su clase que optaban por la tracción delantera, el AE86 mantenía un diseño que priorizaba la dinámica de conducción y el control. Su chasis, ligero y equilibrado, lo hacía ideal para el 'drift'.

El motor principal del AE86 era el 4A-GE, un bloque de 1.6 litros y cuatro cilindros en línea. Este motor, desarrollado con la ayuda de Yamaha, utilizaba tecnología de doble árbol de levas y cuatro válvulas por cilindro. Con una potencia cercana a los 130 caballos, este motor no era el más potente, pero su capacidad para subir de revoluciones y su fiabilidad lo hicieron popular. El vehículo utilizaba una suspensión delantera tipo MacPherson y un eje trasero rígido, una combinación que ofrecía una transferencia de peso predecible y una respuesta directa en la dirección.

La falta de potencia del AE86 lo convirtió en una escuela para muchos conductores. Para llevarlo al límite, se necesitaba precisión y control, no fuerza bruta. La gestión del peso y la inercia eran clave para lograr derrapes controlados. Esto, sumado a sus características técnicas y su diseño simple, es lo que ha mantenido al AE86 como un referente y un coche apreciado por aquellos que valoran la habilidad al volante.

Si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal de AutoScout24.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cañizares muestra a su nueva pareja después de la dolorosa ruptura con su tercera mujer: «La mejor compañía»
  2. 2 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este sábado 16 de agosto en plena ola
  3. 3 Desalojan varios chalés por un incendio en el término municipal de Xàtiva
  4. 4 Muere Elodia Ferrer, la madre del expresidente Ximo Puig
  5. 5

    La rebaja del Impuesto de Patrimonio libra a 13.000 valencianos de pagar el tributo
  6. 6 Aemet activa una doble alerta roja para este domingo en la Comunitat por altas temperaturas
  7. 7 Explosionan en Valencia una bomba de la Guerra Civil de manera controlada
  8. 8 Amazon Prime elimina pronto la primera temporada de una de las series icónicas de los 2000
  9. 9 Preocupación por el estado de salud de Dioni, de Camela, tras cancelar su concierto en la Comunitat: «Empezó con mal pronóstico»
  10. 10 El distrito de Valencia capital notablemente más barato para comprar vivienda en la actualidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Toyota Corolla AE86: probamos este icono del motor japonés