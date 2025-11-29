Un propietario de un Tesla muestra el estado de la batería de su coche tras 250.000 km, cinco años y haciendo cargas rápidas

A la hora de buscar coche cualquier comprador suele estudiar al máximo sus características en función de sus necesidades y de los usos que le vaya a dar. El objetivo es minimizar cualquier problema futuro así como que se adapte todo lo que se requiera.

Más allá de las marcas más convencionales, otro tipo de coches como los de la marca Tesla también suelen suscitar curiosidad entre los amantes del motor por sus características técnicas. En este sentido, Lawrence, un conductor de esta marca de coche, enseñó en el canal de YouTube 'Tesla Joy' cuál es el estado de su coche cinco años después. El vídeo fue subido hace un año, por lo que ahora este modelo va camino de los seis.

Se trata de un Tesla Model 3 de septiembre de 2018. Este conductor ha recorrido con el coche unas 155.000 millas, lo que equivale a 250.000 kilómetros.

El estado de la batería de un Tesla de cinco años

Una de las preocupaciones sobre los coches eléctricos es el aguante de la batería. En su caso, nota que ha perdido entre un 8% y un 10% de capacidad, aunque la aplicación Tesla Tessie marca que ha perdido en torno a un 11%. En este sentido, Lawrence explica que esperaba que los nuevos modelos «perdieran menos, aunque lo hace más o menos igual».

En este caso, este conductor explica que no tiene opción de utilizar la carga lenta por lo que usa la superrápida. «La gente dice que la batería que la supercarga es mala o es peor, pero quería medirlo y comprobar con otra gente que hace carga lenta, pero no parece haber mucha diferencia. Quizá un uno o dos por ciento», resalta.

Este usuario de Tesla señala que después de cinco años no ha cambiado la batería original: «No he hecho demasiado mantenimiento hasta los 233.000 kilómetros». Así asegura que su intención era ver hasta dónde podía llegar el coche con el mantenimiento básico o mínimo.

Las reparaciones de un Tesla de cinco años

Durante casi tres años de uso de este coche, Lawrence comenta que ha tenido pocos problemas y cuenta cuál ha sido el coste total de las reparaciones que ha tenido que llevar a cabo.

La primera de ellas, que tuvo que ver precisamente con la batería, fue la sustitución del enchufe de carga que le costó unos 600 dólares. También cambió la batería de 12 voltios por unos 125 dólares y remplazó los brazos de control superiores debido a que chirriaban por unos cientos de dólares. «El gasto total han sido unos 1.000 dólares», afirma el conductor.

En cuanto a los neumáticos, el coche llevaba unos originales de Michelin 4S, pero, en su caso, no le parecieron tan necesarios y los sustituyó por otras marcas más económicas.

Este conductor afirma que su caso, tras cinco años, le sigue «encantando» conducir el vehículo. Tras este tiempo, «todo sigue siendo al 99%» similar a cuando lo estrenó. El desgaste del coche está casi igual, es muy fácil de limpiar un poco desgastado pero muy bien y no notas mucho la edad del coche», concluye.