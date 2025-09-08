Peugeot 5008: Más espacio y calidad para un referente SUV

Este modelo de la marca francesa sigue creciendo en habitabilidad y tecnología con hasta siete plazas y opciones con las etiquetas eco y cero

Nacho Martín-Loeches Valencia Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:50 Comenta Compartir

El Peugeot 5008 es ya un referente del mercado SUV en materia de espacio, habitabilidad, confort y practicidad. Ahora, este modelo de la marca francesa también quiere ser referente en materia de motorizaciones ecológicas con una gama que ha apostado por las mecánicas micro-híbridas, híbridas enchufables y eléctricas.

Con 4,79 metros de longitud, 1,89 de anchura y 1,69 de altura, este Peugeot 5008 ha crecido en todas sus cotas respecto a su generación anterior. Además, su aspecto exterior se ha estilizado y modernizado, algo que se puede apreciar desde la delantera con un corte más deportivo de la parrilla y un diseño más estrecho de los faros led. Además, conforme vamos llegando a la trasera, apreciamos mejor lo imponente que es su carrocería, una imagen que no le resta ni un ápice del estilo vanguardista por el que se caracteriza.

Pero tenemos que seguir destacando el espacio, una de las mayores virtudes de este SUV francés. La gran distancia entre ejes de este modelo permite ofrecer un notable espacio para las piernas en la segunda fila, mientras que la tercera fila en configuración de siete plazas, lejos de ser un añadido de urgencia, ofrece un confort y una amplitud de referencia dentro de la oferta del segmento C-SUV. Los asientos son gruesos y mullidos, cuentan con reposacabezas individuales y están diseñados para las dimensiones de una persona adulta.

Ampliar Interior moderno y estilizado, como de costumbre en Peugeot.

La arquitectura interior del Peugeot 5008 tiene su joya de la corona en su amplio maletero, que ofrece una flexibilidad que se adapta a cualquier tipo de necesidad. En configuración de cinco plazas ofrece 748 litros de volumen, una cifra que puede ampliarse hasta los 1.815 litros si sólo se utilizan las dos plazas delanteras y se aprovecha el piso totalmente plano de dos metros de longitud que queda despejado al abatir los asientos de las filas dos y tres. Incluso si se utilizan las siete plazas este SUV cuenta con 259 litros de maletero con 42 centímetros de longitud, unas cotas excepcionales en el segmento. Pero no todo queda ahí: el piso del maletero bajo la tercera fila de asientos puede abrirse y guardarse verticalmente, dejando libre un amplio espacio adicional para maletas o equipaje. Bajo los asientos de esta fila hay un compartimento con 80 litros de capacidad y la cubierta del maletero detrás de la fila dos ofrece aún más espacio.

Junto a todo esto, en el puesto de conducción encontramos una doble pantalla de 21 pulgadas para el cuadro de mandos digital y el sistema multimedia, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, así como con un reconocimiento por voz con ChatGPT integrado.

Todo por la electrificación

En materia mecánica, este Peugeot cuenta con una gama completamente electrificada. En el inicio del catálogo se encuentra la variante micro-híbrida de 145 CV con batería de 48 voltios, una motorización con la que se puede circular en modo eléctrico en más del 50 por ciento de los trayectos netamente urbanos. Este modelo está disponible desde 34.660 euros.

Ampliar Este 5008 está disponible con llantas de 19 a 21 pulgadas.

Tras esta opción se encuentra el híbrido enchufable de 194 CV, un modelo que equipa una batería de 21 kilovatios que le permite recorrer en modo cien por cien eléctrico hasta 82 kilómetros en ciclo mixto y hasta 96 kilómetros en recorridos totalmente urbanos. Este enchufable está a la venta con un precio de partida de 42.660 euros.

Por último, hay que hacer una mención especial a los eléctricos. Desde 46.660 euros, podemos escoger de salida el modelo de 213 CV, que llega con una batería de 73 kilovatios-hora y una autonomía homologada de 500 kilómetros. Un escalón por encima se encuentra la variante de 231 CV, la mejor si buscamos autonomía gracias a su batería de 98 kWh con la que alcanza los 668 kilómetros de rango.

La última llegada ha sido la del modelo más potente de doble motor y 325 CV con la batería de 73 kWh y hasta 490 kilómetros de autonomía. Este 5008 se beneficia de los ocho años o 160.000 km. de garantía de la marca.