Peugeot 308: Tecnología y eficiencia en formato compacto

El compacto francés actualiza su imagen con una nueva firma lumínica, a la vez que refuerza su apuesta por la tecnología y por una gama multi energía

JAVIER PINÉS Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:18 Comenta Compartir

El nuevo Peugeot 308 es un claro ejemplo de como el concepto de turismo tradicional aún tiene mucho que decir ante la aplastante avalancha SUV que domina el mercado desde hace años. Un compacto el francés que se presenta en una actualizada gama que estrena la nueva imagen de marca de la firma del león, un reforzado equipamiento tecnológico y una estrategia de motorizaciones multi energía que incluye versiones híbridas, híbridas enchufables, cien por cien eléctricas e incluso de combustión diésel.

Y todo ello bajo un catálogo estructurado en sus tradicionales variantes de cuatro puertas y familiar SW que incorporan una innovadora identidad estética caracterizada por un trabajado frontal en el que adquiere especial protagonismo una nueva parrilla frontal que integra por primera vez el logotipo de Peugeot retroiluminado.

Un león ahora custodiado por una firma luminosa de tres garras led que cumple las funciones de luz diurna e intermitentes. En la vista lateral el 308 exhibe nuevas llantas en tamaños de 16, 17 y 18 pulgadas, las dos de mayor tamaño con diseño diamantado. La trasera pasa a incorporar los pilotos de tres elementos inclinados heredados de las anteriores versiones GT, así como rediseñados embellecedores de las salidas de escape.

Híbridos, eléctrico y diésel

Peugeot apuesta por una estrategia multienergía que permite elegir entre motorizaciones cien por cien eléctricas, híbridas enchufables, híbridas suaves e incluso diésel. La joya de la corona es la versión eléctrica de 156 CV que, con una batería de 58,3 kWh y la introducción de un sistema de frenada regenerativa con tres niveles de regulación, alcanza hasta 450 km de autonomía. Un dato que mejora en 34 km a la anterior generación.

Ampliar Trasera muy estilizada, moderna y deportiva.

Para quienes buscan versatilidad sin renunciar a la etiqueta Cero, la versión híbrida enchufable ofrece hasta 85 km de autonomía eléctrica. Este modelo combina un motor de gasolina con una segunda unidad eléctrica con una potencia conjunta de 195 CV gestionados por un cambio automático de doble embrague y siete marchas.

En un escalón intermedio se sitúa el Hybrid, el cual recurre a un tren motriz de 145 CV asociado a una caja automática de seis velocidades. Gracias a una batería que se recarga durante la marcha, permite circular hasta el 50 por ciento del tiempo en modo eléctrico en ciudad, lo que le lleva a homologar un consumo medio entre 4,7 y 5 litros.

Para los conductores más tradicionales o quienes recorren largas distancias de manera habitual, Peugeot mantiene una variante diésel de 130 CV que sigue destacando por su bajo consumo y rendimiento.

Centrado en el conductor

A bordo, el protagonista vuelve a ser el i-Cockpit de Peugeot. Este puesto de conducción combina una instrumentación elevada con un volante compacto, que sitúa toda la información relevante para la conducción en la línea de la mirada del conductor, como si de un head-up display se tratase. El cuadro de instrumentos digital es de serie en toda la gama, con gráficos 3D en los acabados GT y GT Exclusive.

Ampliar Cuadro de mandos digital, pantalla táctil central de diez pulgadas y volante compacto.

La consola central está presidida por una pantalla táctil de 10 pulgadas, bajo la cual se encuentran los nuevos i-Toggles, accesos directos configurables para funciones habituales como el climatizador, la navegación o los contactos favoritos. En cuanto a materiales, se aprecia un salto de calidad, con la presencia de aluminio real y tejido de alcántara en los acabados superiores. La arquitectura del salpicadero se ha diseñado para liberar espacio y mejorar la ergonomía, sobre todo en las plazas delanteras.

Seguridad y conectividad

En el apartado de asistencia a la conducción, el nuevo Peugeot 308 incorpora funciones como el control de crucero adaptativo y el asistente de mantenimiento de carril. El sistema multimedia de la marca ofrece unas notables prestaciones en materia de conectividad y con actualizaciones remotas.

La gama de precios del nuevo 308 parte desde los 26.260 euros del Style Hybrid 145, mientras que el E-308 eléctrico tiene un precio de partida de 37.820 euros, sin contar con las ayudas oficiales del Moves III.