Peugeot 308 Hybrid: Eficiencia y prestaciones

La versión micro-híbrida del compacto francés anuncia un consumo por debajo de los cinco litros con todo el dinamismo de su motor de 145 CV

La nueva versión Hybrid de 145 CV está disponible tanto en la carrocería de cinco puertas como en la familiar SW.

En plena carrera hacia la electrificación total, Peugeot ha decidido reforzar su gama con versiones híbridas ligeras que sirven de puente natural entre los modelos térmicos tradicionales y los cien por cien eléctricos. Y uno de los casos más interesantes es el del 308 Hybrid de 145 CV, una opción intermedia pensada para reducir consumos y emisiones sin tener que recurrir al coste adicional ni la infraestructura que requiere un híbrido enchufe.

La clave de este sistema está en la electrificación suave del conjunto motriz con la aplicación de la tecnología de 48V. El motor de 1.2 litros turboalimentado de gasolina principal se combina con un pequeño propulsor eléctrico de 28 CV, integrado directamente en el cambio automático de seis marchas de doble embrague. Esta arquitectura permite aprovechar las ventajas de la propulsión eléctrica a baja velocidad y en ciudad, sin alterar la experiencia de conducción tradicional. Además, se logra una transición fluida entre el motor térmico y el eléctrico, sin tirones ni saltos.

Desde el punto de vista técnico, el sistema destaca por su sencillez y bajo mantenimiento. El motor eléctrico va acoplado lateralmente al propulsor térmico mediante un sistema de piñones, y la integración en la caja de cambios reduce complejidad mecánica. Esto se traduce en menos peso, menor consumo y una conducción más refinada.

Recarga automática

La batería de 48 voltios se recarga de forma automática en fases de deceleración o frenada. Esto permite que el coche circule en modo cien por cien eléctrico durante tramos breves, como en maniobras o atascos.

Volante de reducidas dimensiones con el diseño 'i-cockpit' ya conocido de Peugeot.

Aunque la autonomía eléctrica real ronda sólo un kilómetro, Peugeot afirma que en trayectos urbanos puede lograrse circular con cero emisiones hasta en un 50 por ciento del tiempo total dadas las continuas paradas y fases de deceleración. En cifras, Peugeot anuncia una mejora de hasta el 16 por ciento en consumo y emisiones respecto a un gasolina equivalente. Esta diferencia puede ampliarse hasta el 30 por ciento en uso urbano, donde la hibridación aporta mayores beneficios. Esto supone un consumo medio de combustible de 4,7 litros a los 100 kilómetros y unas emisiones de CO2 de 106 gramos por km según el ciclo WLTP. Todo ello con la ventaja adicional de portar la etiqueta eco de la DGT, que permite acceder a zonas de bajas emisiones y otras ventajas fiscales o de movilidad.

Prestaciones superiores

Más allá de su contribución a la movilidad sostenible, esta versión también destaca por su buen equilibrio entre eficiencia y agrado de uso. El motor eléctrico asiste al térmico en aceleraciones y recuperaciones mediante el llamado 'efecto boost', añadiendo hasta 12 CV extra en momentos puntuales. El resultado es un coche con toda la versatilidad de un compacto que se mueve sin complejos en ciudad y muy resolutivo en carretera y unos consumos muy ajustados.

En materia de prestaciones, el 308 Hybrid acelera de 0 a 100 km/h en 9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 210 km/h. Esta nueva versión Hybrid 145 CV está disponible en la carrocería de cinco puertas y en la configuración familiar SW en los acabados Style, Allure y GT.

La trasera tiene un gran atractivo y mucha personalidad.

El 308 Hybrid 145 CV mantiene las virtudes que siempre han caracterizado al modelo compacto francés; diseño atractivo, buena calidad de acabados y un comportamiento equilibrado. La hibridación ligera no afecta al espacio interior ni al volumen del maletero con 412 litros en el 5 puertas y 610 en el SW, por lo que sigue siendo una opción de lo más práctica para el día a día.