El nuevo Q3 llega a Audi Motor Pacífico con la iluminación del futuro y una renovada oferta de motores

La esperada nueva generación del Audi Q3 ha llegado a Audi Motor Pacífico. El concesionario oficial Audi en Gandia, Alzira, Ontinyent, Xàtiva y Alcoy celebra la llegada del nuevo SUV compacto premium de la marca alemana con unas jornadas con pruebas de conducción y 'workshops del 27 al 31 de octubre.

El nuevo Audio Q3, para el que Audi Motor Pacífico ya ha abierto pedidos, presenta una profunda renovación en equipamiento, motorizaciones y diseño, y está disponible tanto en carrocería SUV como en la más deportiva Sportback. «El nuevo Audi Q3 es la encarnación perfecta de la versatilidad de alta gama. Combina un diseño robusto y elegante con tecnología de iluminación de vanguardia y una gama de motores que se adapta a cada necesidad, desde el uso urbano hasta los grandes viajes, pasando por la electrificación», tal y como afirma Alberto Pascual, director de Ventas de Audi Motor Pacífico Levante. «Estamos convencidos de que conquistará a nuestros clientes más exigentes, y ya pueden reservarlo en nuestros concesionarios», añade Pascual.

Este profundo 'restyling' tiene en la iluminación uno de sus puntos más destacados. La nueva generación del Q3 eleva el listón tecnológico en este apartado y, como gran novedad en el segmento, incorpora una innovadora tecnología de iluminación, tanto en la zona delantera como en la trasera. Los faros Matrix LED delanteros presentan un sistema inteligente que adapta el haz de luz a las condiciones del tráfico y la carretera en tiempo real, garantizando de esta forma la máxima visibilidad sin deslumbrar a otros conductores. Por su parte, los pilotos traseros OLED (Organic Light Emitting Diode), más allá de ser un deleite estético, ofrecen una firma luminosa única y personalizable. Todo ello, sumado a su rápida respuesta y claridad, mejora la seguridad y convierte la zaga del Q3 en una seña de identidad inconfundible.

Nuevas motorizaciones

El nuevo Audi Q3 ofrece una completa selección de motorizaciones, que han sido diseñadas para cubrir todas las demandas de eficiencia, potencia y sostenibilidad, así como las necesidades de los clientes más exigentes. La gama arranca con la versión 1.5 TFSI de 150 CV con tecnología Mild Hybrid (MHEV), un motor de gasolina con etiqueta ECO de la DGT, lo que permite el acceso a zonas de bajas emisiones y se convierte en la opción perfecta para el día tras día, garantizando un rendimiento ágil.

Para quienes buscan una dinámica de conducción superior, el Audi Q3 ofrece dos potentes versiones con motor 2.0 TFSI y la legendaria tracción integral Quattro, que asegura agarre y control en cualquier superficie.

Pensando en los profesionales y aquellos conductores que necesitan cubrir largas distancias con la máxima eficiencia, la versión Diésel 2.0 TDI sigue siendo la aliada ideal para garantizar un bajo consumo en carretera con muchos kilómetros.

El híbrido enchufable e-hybrid (PHEV) de 272 CV es la opción más polivalente. Gracias a su avanzada batería, es capaz de recorrer hasta 120 kilómetros en modo 100% eléctrico. Dispone de la etiqueta Cero de la DGT y combina las ventajas de la movilidad eléctrica con la tranquilidad de un motor de combustión para los viajes más largos.

Diseño y dualidad

El interior de la gama Q3 es ahora un espacio totalmente digital, centrado en el confort y la conectividad, con pantallas de alta resolución que sitúan al conductor en el centro de la conducción.

En el exterior, la nueva gama Q3 mantiene su atractiva dualidad. Por una parte, el Audi Q3 SUV llega con un diseño renovado con líneas musculosas y robustas que mantiene su funcionalidad y versatilidad como el SUV familiar perfecto. El Audi Q3 Sportback, con su línea de techo descendente estilo coupé, ofrece una silueta aún más deportiva y dinámica, sin renunciar a la funcionalidad.

Momento de probar el futuro

El futuro de los SUV compactos ya está aquí y en Audi Motor Pacífico te ayudan a descubrirlo. Aprovechando el lanzamiento, el concesionario oficial de Audi en Gandia, Alzira, Ontinyent y Xàtiva celebra del 27 al 31 de octubre unas jornadas de pruebas de conducción y 'workshops' con las que conocer en sus centros oficiales Audi los detalles del nuevo Q3, conocer todas sus novedades y poder probarlo.

Este lanzamiento se enmarca en la nueva estrategia del fabricante alemán, que está actualizando toda su gama, adaptándola así a las nuevas necesidades y exigencias del mercado. «Desde Audi, como marca, estamos muy satisfechos porque nos encontramos ante la mayor ofensiva de producto y tecnología de la historia de la marca. Hablamos de más de 20 modelos en menos de dos años», destaca el director de Ventas Audi Motor Pacífico Levante, Alberto Pascual.