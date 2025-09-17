El nuevo MG HS Hybrid+ llega a España: batería, potencia, prestaciones del SUV híbrido La gama HS se completa con una variante que incorpora la vanguardista tecnología HEV Hybrid+.

Andoni Torres Valencia Miércoles, 17 de septiembre 2025, 22:25 | Actualizado 22:31h. Comenta Compartir

La marca de automóviles MG España ha anunciado el lanzamiento del nuevo MG HS Hybrid+, disponible en acabados Comfort y Luxury, cuya fecha de comercialización y apertura de pedidos arrancará el próximo 1 de octubre. El nuevo MG HS Hybrid+ es el tercer vehículo con etiqueta ECO de la marca y está enfocado para los conductores españoles que aún no quieren, o no pueden, dar el salto a un vehículo electrificado que requiera de carga externa.

El nuevo MG HS Hybrid+ nace para intentar satisfacer las necesidades reales de los clientes españoles y viene respaldado por rotundo éxito en nuestro país de la tecnología de electrificación de MG, con el HS PHEV como vehículo híbrido enchufable más vendido de España en los dos últimos meses (uno de cada 10 PHEV que se venden en España es un MG HS); y el ZS Hybrid+ como cuarto SUV híbrido en el ranking de ventas.

La tecnología Hybrid+ de MG supone un salto adelante sobre los sistemas de propulsión híbridos convencionales. El «+» de su nombre refleja a la perfección cómo esta tecnología supone un plus al ofrecer más eficiencia, más conducción eléctrica, más potencia, más prestaciones y más placer de conducción.

El MG HS Hybrid+ incorpora un sistema de propulsión de alta eficiencia compuesto por un motor de gasolina de 1,5 litros (105 kW), que trabaja en conjunto con un potente motor eléctrico (146 kW), un generador de a bordo y una batería de gran capacidad de 1,8 kWh. La batería está refrigerada por agua, lo que aumenta la capacidad de refrigeración un 300% respecto a las baterías refrigeradas por aire típicas de los vehículos híbridos. Otra tecnología diferencial es la tensión del sistema eléctrico, que trabaja a 350 voltios, el doble de lo habitual, lo que mejora la entrega de potencia, la regeneración de energía y la eficiencia.

La potencia combinada alcanza 165 kW (225 CV), lo que permite al MG HS Hybrid+ acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 7,9 segundos, gracias a una sofisticada transmisión automática de dos velocidades que estrena este modelo. Además de mejorar las prestaciones, esta caja de cambios ofrece un agrado de uso muy superior al de los cambios convencionales de variados continuo que suelen emplear los híbridos HEV. Esto se siente, en primer lugar, en el silencio y confort de marcha, dado que el motor no va constantemente revolucionado, según explica la marca. También se hace muy patente en la rápida y directa respuesta al acelerador.

A pesar de estos altos niveles de potencia, el MG HS Hybrid+ logra un consumo de combustible reducido (5,5 l/100 km en el ciclo combinado WLTP), así como unas emisiones de CO2 de tan solo 126 g/km. Con su gran batería, elevada tensión y potencia eléctrica y de generación, el MG HS Hybrid+ también ofrece una autonomía y prestaciones en modo 100% eléctrico que abren una nueva era en los híbridos.

Un interior premium

Ampliar MG

El habitáculo del nuevo HS reafirma el compromiso 'Premium for everyone' de MG, con más tecnología, espacio, confort y diseño. Los nuevos materiales de elevada calidad crean un ambiente más acogedor y relajante, reforzado por los puntos de contacto clave: un nuevo volante de tres radios con mandos y una palanca de cambios de estilo moderno.

El elegante salpicadero está presidido por dos grandes pantallas de 12,3 pulgadas. La central está dedicada al sistema de infoentretenimiento, con servicios online que incluyen información del clima, actualizaciones de tráfico en tiempo real, acceso a Amazon Music y conectividad de teléfonos inteligentes a través de Android Auto™ y Apple CarPlay®. Las versiones más equipadas también se benefician de una nueva cámara 360° y de carga inalámbrica.

La pantalla de la instrumentación ofrece dos temas –claro y oscuro– y tres modos distintos –Mapa, Digital y ADAS- con su propio diseño, enfocándose en una pantalla de navegación en movimiento, un resumen simplificado de la información de conducción más importante, o una visualización en tiempo real del vehículo y sus alrededores, impulsada por los sistemas de asistencia al conductor.

El interior del nuevo HS es muy habitable, con amplias cotas de espacio para las piernas y de anchura en todas las plazas. Dispone de muchas opciones de almacenamiento y de un amplio maletero de 507 litros de capacidad.

El máximo nivel de seguridad

Euro NCAP ha concedido cinco estrellas a todas las versiones de la gama HS, que ofrecen de serie el mismo equipamiento de seguridad y 16 sistemas de asistencia a la conducción integrados en el paquete MG Pilot: Sistema de Vigilancia de la Somnolencia (DMS), Control de Crucero Adaptativo (ACC), Frenado Automático de Emergencia (AEB), Sistema de Asistente de Velocidad (SAS), Mantenimiento en el Carril por Emergencia (ELK), Aviso de Salida de Carril (LDW), Asistente de Permanencia en Carril (LKA), Asistente en Atascos (TJA), Control de Crucero Inteligente (ICA), Alerta de Colisión Frontal (FCW), Control Inteligente de Luces (IHC), Detector de Ángulo Muerto (BSD), Alarma de Puertas Abiertas (DOW), Alarma de Colisión Trasera (RCW), y Alerta de tráfico trasero (RCTA) con frenado automático (RCTB).

El nuevo HS ha obtenido elevadas calificaciones en todos los apartados y ha destacado especialmente en la protección para niños en caso de impacto, donde obtuvo la máxima puntuación.

Precio

La marca no ha desvelado aún su precio en España. Éste se podría situar entre el precio de su variante gasolina (27.990 euros al contado) y la híbrida enchufable (36.990 euros al contado).

Temas

Coches eléctricos