Lexus actualiza el LBX con la versión Vibrant Edition

La ofensiva de Lexus en el segmento de los SUV compactos ha cosechado un éxito sin precedentes en España con el modelo LBX. La firma japonesa ha vendido más de 5.500 unidades del híbrido más pequeño de su gama en los dos años que lleva en el mercado, estableciendo un «hito» como el mejor arranque histórico para un modelo nuevo de la marca.

En Europa, el LBX se ha convertido en el segundo modelo más vendido de Lexus, con más de 23.000 unidades en 2024. Ahora el «pequeño» Lexus se actualiza con una nueva versión del coche, una edición especial que han denominado la LBX Vibrant Edition.

Podrá elegirse en tres opciones de color exterior disponibles en acabado bitono, con el techo rematado en negro brillante en combinación con Rojo Hollywood, Blanco Santorini o Negro Detroit.

Con la predisposición de aumentar su imagen deportiva, hereda el dinamismo del LBX Emotion, incorporando llantas Black Matte de 18 pulgadas, elementos decorativos en color negro mate en paragolpes delantero y trasero o un interior tapizado en cuero semianilina en negro y rojo, entre otros.

Aunque no se ha previsto un límite de unidades, este nuevo vehículo únicamente estará a la venta desde este mismo mes de octubre y hasta mayo de 2026. Las primeras unidades se entregarán en febrero del año que viene. Estará a la venta por 43.200 euros.

Acabados premium en el Lexus LBX

El éxito del LBX radica en su capacidad para atraer a un «público más joven y más femenino», gracias a un enfoque que va más allá del lujo tradicional: la experiencia multisensorial dentro del vehículo.

Lexus define el lujo como la experiencia total a bordo, donde cada detalle que el conductor o pasajero ve, oye, toca e incluso huele se combina con armonía para crear un entorno perfecto. El diseño interior se basa en la atención al detalle, aplicando la artesanía japonesa (Takumi) y el espíritu de hospitalidad (Omotenashi).

El habitáculo está diseñado para permitir que los usuarios ajusten el ambiente a su estado de ánimo o al tipo de viaje, utilizando iluminación tranquilizadora, sonidos relajantes o fragancias refrescantes.

Para lograr esta experiencia inmersiva, Lexus se apoya en socios de primer nivel, como Givaudan (Fragrancias). La firma ha colaborado en la creación de una nueva fragancia inspirada en los bosques de bambú japoneses, subrayando el poder del olfato, uno de los sentidos más emocionales.

Mark Levinson (Sonido) mantiene su colaboración con Lexus desde ahce más de 25 años. En el LBX cuenta con un equipo Mark Levinson Premium Sound de 13 altavoces que reproduce un «escenario sonoro preciso y enérgico» en su habitáculo silencioso.

Lexus LBX

El LBX es el estandarte del nuevo concepto de lujo de la marca, que ofrece un carácter «desenfadado y premium» con opciones más atrevidas y tapicerías innovadoras. La diseñadora de Lexus, Viviana Hohenstein, resaltó la filosofía de diseño basada en el Tiempo, que busca «conservar nuestro legado, al tiempo que innovamos en nuestro trabajo artesano para crear productos que ofrezcan valor y atractivo».

La sostenibilidad también es un pilar, con el uso del bambú —material arraigado a la cultura japonesa— como una opción versátil y de menor impacto medioambiental en sus diseños. Con el LBX, Lexus consolida su posición, demostrando que el tamaño no está reñido con una experiencia de lujo inmersiva y totalmente personalizada.