Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Ábalos pide al Supremo que expulse de la causa al PP y a Vox
Este monoplaza es un compendio de potencia y eficiencia F. P.

GEN3 Evo: el hiperdeportivo eléctrico de Citroën con 470 CV para la Fórmula E

Patxi Fernández

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:53

Comenta

Citroën ha presentado oficialmente el monoplaza que lucirá los colores de la marca en el Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E. El vehículo, denominado GEN3 Evo, es un laboratorio de rendimiento desarrollado con la experiencia de Stellantis Motorsport y dirigido por Cyril Blais.

La entrada de Citroën en la competición 100% eléctrica marca un giro estratégico que reafirma la visión de la marca de una movilidad «audaz, responsable y profundamente innovadora».

Este monoplaza es un compendio de potencia y eficiencia, diseñado para las carreras sostenibles: Desarrollado sobre la base del chasis Spark Racing Technology GEN3, el coche utiliza un monocasco de fibra de carbono. Su peso mínimo es de 859 kg, con el piloto incluido.

El grupo motopropulsor eléctrico entrega hasta 350 kW (aproximadamente 470 CV). Esto le permite alcanzar una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 1,86 segundos y una velocidad máxima que ronda los 320 km/h. Esto lo convierte en el monoplaza eléctrico más rápido que haya participado en un campeonato de la FIA. La innovación de la generación GEN3 es la presencia de dos motores eléctricos.

En «modo ataque», ambos motores se combinan para convertir el coche en un 4x4. Combinados, pueden recuperar hasta 600 kW de energía durante el frenado, lo que permite reutilizar casi el 50% de la energía consumida durante un e-Prix. La energía se almacena en una batería de aproximadamente 47 kWh. El monoplaza luce una decoración tricolor —rojo, blanco y azul—, desarrollada por el centro de diseño de Citroën, que representa el savoir-faire francés.

Este vehículo se desarrolla en el corazón de Stellantis Motorsport en Satory, bajo la dirección de Jean Marc Finot. El equipo contará con dos pilotos experimentados en la Fórmula E: Jean Eric Vergne (Francia): Doble campeón de Fórmula E. Nick Cassidy (Nueva Zelanda): Subcampeón del mundo en la temporada 2024-2025 y triple campeón en Japón.

El director general de Citroën, Xavier Chardon, señaló que, al unirse a una competición 100% eléctrica y comprometida, comparten valores «sólidos y orientados al futuro». El equipo participará en las pruebas oficiales a partir del 27 de octubre en Valencia y debutará el 6 de diciembre en el primer e-Prix en Sao Paulo. Las lecciones aprendidas de la Fórmula E se utilizarán para alimentar directamente los proyectos de movilidad eléctrica en serie.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Malú sobre su relación con Sebastián Yatra: «Él ha llegado como un huracán. Estoy abierta a vivir, sentir y disfrutar»
  2. 2

    El drama de un adolescente valenciano: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia
  3. 3 El cadáver momificado fue hallado en una zona donde ya aparecieron otras víctimas de la dana
  4. 4 Un barrio de Valencia, entre los cinco más rentables de España para comprar casa
  5. 5 Daniel Guzmán rompe a llorar al hablar del estado de salud actual de su compañero Jose Luis Gil: «Pase lo que pase...»
  6. 6 Juan Roig, sobre el futuro de la comida preparada: «Si nuestras tatarabuelas hubieran tenido nuestra tecnología tampoco habrían cocinado»
  7. 7

    Juan Roig, sobre la dana: «Hace un año nos sentimos desamparados un millón de valencianos»
  8. 8

    Ribó tampoco declarará ante el juez: se ha personado y ha pedido un aplazamiento
  9. 9

    El legado de José Luis Marín que sigue vivo en su hija Maite: «Me acuerdo de él cada día»
  10. 10 La obra maestra del cine ganadora de 4 Oscar que abandona Netflix en pocos días: «Te clava en la butaca»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias GEN3 Evo: el hiperdeportivo eléctrico de Citroën con 470 CV para la Fórmula E

GEN3 Evo: el hiperdeportivo eléctrico de Citroën con 470 CV para la Fórmula E