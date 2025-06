Audi Q6 Sportback e-tron: Musculoso, deportivo y muy amplio

José Ramón Alonso Trigueros Jueves, 12 de junio 2025, 13:48 Comenta Compartir

El diseño del Q6 e-tron Sportback presenta una silueta musculosa y deportiva sobre la plataforma PPE. Gracias a las ventajas aerodinámicas de esta carrocería este modelo de Audi alcanza una autonomía de hasta 654 kilómetros (la mayor de toda la familia Q6 e-tron), con un precio que parte de los 74.150 euros. Con sus cerca de 4,8 metros, ofrece una capacidad de almacenamiento generosa con un maletero muy generoso de 511 litros de capacidad y un compartimento bajo el capó delantero de 64 litros adicionales.

Cuando se pliega la fila de asientos traseros, la capacidad del maletero aumenta hasta 1.373 litros. La distancia entre ejes de 2.899 milímetros proporciona un amplio espacio interior. Desde el lanzamiento al mercado, el Q6 Sportback e-tron también está disponible con la variante de batería con diez módulos y una capacidad bruta de 83 kWh (neta: 75,8 kWh) que ya se ha incorporado a la gama del Q6 e-tron SUV. De este modo, además de la versión de tracción total y el modelo S, el Q6 Sportback e-tron está disponible en dos variantes de tracción trasera.

La silueta del vehículo fluye asemejándose a una aerodinámica gota de agua y es 37 mm más bajo que la variante SUV, lo que confiere a las proporciones clásicas de un SUV un dinamismo y una elegancia exclusivas de la carrocería Sportback. El frontal domina el 'Singleframe' tridimensional, que está completamente cerrado. Una máscara en plata o negro de alto brillo recorre el marco de las tomas de aire laterales. Gracias a su ubicación elevada, las luces diurnas digitales confieren al modelo un aspecto llamativo.

El interior del Q6 Sportback e-tron está orientado a las necesidades de los ocupantes. Destaca el Audi MMI panorámico display, la pantalla para el acompañante MMI pasajero display crea un escenario digital visualmente impactante. El ambiente interior es acogedor. La luz de interacción dinámica ofrece una amplia gama de funciones de comunicación, ayudando a las interacciones del vehículo con sus ocupantes.

Ofrece dos tamaños de batería y dos variantes de propulsión. Con la batería de alto voltaje de 83 kWh de capacidad bruta (neta: 75,8 kWh), el Q6 Sportback e-tron de propulsión trasera tiene una potencia de 185 kW (252 CV), acelera de 0 a 100 km/h en 7,0 segundos en modo Launch Control y alcanza una autonomía de hasta 544 km. También con tracción trasera pero con una batería de 100 kWh de capacidad bruta (neta: 94,9 kWh), el motor eléctrico del Audi Q6 Sportback e-tron performance rinde una potencia de 225 kW (306 CV), lo que permite al SUV acelerar de 0 a 100 km/h en 6,6 segundos en modo Launch Control. Su autonomía homologada es de hasta 654 km.

Ampliar Audi Q6 Sportback e-tron F. P.

Con una potencia de 285 kW (387 CV), el Q6 Sportback e-tron quattro apenas necesita 5,9 segundos para alcanzar los 100 km/h desde parado y puede recorrer hasta 639 km con una sola carga de la batería. La versión más potente, el SQ6 Sportback e-tron, alcanza una potencia de sistema de 360 kW (489 CV) con sus dos motores eléctricos -uno en cada eje- y acelera hasta los 100 km/h desde parado en sólo 4,3 segundos en modo Launch Control. La autonomía en este caso es de hasta 604 km.

Todas las variantes alcanzan una velocidad máxima de 210 km/h, limitada electrónicamente. En el SQ6 Sportback e-tron, esta cifra aumenta hasta los 230 km/h. En condiciones ideales y en una estación de carga rápida con una potencia de 270 kW, sólo necesita diez minutos para recuperar una autonomía de hasta 265 km. La batería de alto voltaje sólo tarda 22 minutos en cargarse del 10 al 80%. El modelo S también admite carga con corriente continua a una potencia de hasta 270 kW, mientras que las variantes de propulsión trasera lo hacen con hasta 260 kW en el caso de la batería de 100 kWh, o con hasta 225 kW con la batería de 83 kWh.

El diseño deportivo del Q6 Sportback e-tron está a la altura de su dinámica de conducción. Audi ha rediseñado la mayoría de los sistemas y componentes de la suspensión. El eje delantero influye significativamente en la dinámica de conducción del Sportback eléctrico: al igual que en el SUV, los brazos de arrastre se sitúan por delante de las barras de acoplamiento en el sentido de la marcha. La cinemática optimizada del eje logra un notable aumento de la dinámica de conducción y, al mismo tiempo, mejora la respuesta de la dirección, entre otras cosas gracias a la sujeción de la dirección al subchasis. Esto hace que el vehículo sea mucho más ágil.

El diseño de la dirección y su control a través de nuevos módulos de software, combinados con el nuevo eje delantero, proporcionan al conductor mucha más información a través del volante sobre lo que sucede entre el vehículo y la carretera, mejorando aún más la agilidad del Sportback. Con una puesta a punto orientada para dar más protagonismo al eje posterior, el propulsor garantiza una distribución del par altamente variable, otra característica que mejora

la dinámica de conducción del Q6 Sportback e-tron. Las diferentes dimensiones de los motores eléctricos en los ejes delantero y trasero en la variante de tracción total permiten una distribución del par orientado hacia el eje posterior incluso a plena carga.

Con el nuevo sistema de amortiguación pasiva FSD (Frequency Selective Damping), el Q6 Sportback e-tron se agarra a la carretera con mayor firmeza. Para ofrecer un mayor confort de marcha en determinadas situaciones de conducción, como por ejemplo al circular sobre pavimento adoquinado o practicando una conducción dinámica, se requiere una mayor capacidad de amortiguación. Para ello, los amortiguadores se adaptan en consecuencia y controlan el movimiento de la carrocería del vehículo. La suspensión neumática adaptativa con amortiguación controlada compensa la carga mediante el control de nivel para mantener una altura de marcha uniforme incluso en diferentes condiciones de carga.

Ampliar FICHA TÉCNICA MOTORES. Eléctricos de 292 a 517 CV VELOCIDAD MÁXIMA: 230 km/h ACELERACIÓN: desde 4,3 segundos de 0 a 100 km/h CONSUMO: desde 15,8 kWh AUTONOMÍA ELÉCTRICA: 654 km MEDIDAS (LARGO / ANCHO / ALTO, en metros): 4.711 / 1.965 / 1.665 MALETERO: desde 511 litros PRECIO: desde 74.150 euros

Desde la edición Advanced, el SUV eléctrico cuenta con un completo equipamiento funcional, incluyendo elementos como los faros LED plus, climatizador de tres zonas, volante y asientos delanteros calefactados, Audi virtual cockpit plus, MMI Navegación plus, cámaras de entorno, control de crucero adaptativo y llantas de 19 pulgadas, entre otros.

El precio del Audi Q6 Sportback e-tron parte de los 74.150 euros, mientras que el SQ6 Sportback e-tron tiene un precio que parte desde los 107.430 euros. El acabado S line tiene un sobreprecio de 7.990 euros respecto al Advanced, y añade los elementos de la línea exterior S line, faros Matrix LED con firmas luminosas digitales, paquete interior S line con asientos deportivos, tercera pantalla del MMI para el asiento del pasajero, tren de rodaje deportivo S, sonido deportivo e-tron, llantas de 20 pulgadas de Audi Sport y aviso de salida involuntaria de carril con sistema de asistencia en caso de emergencia.