En tres meses tendremos 'plan renove'

Con la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible en el Congreso de los Diputados se van a activar planes tan necesarios para la industria y para la población como un 'Plan Nacional de Renovación', lo que conocemos como un 'plan renove', el cual debe salir adelante en un plazo máximo de tres meses.

Ahora, los implicados tienen la misión de hacer un plan por fin efectivo, un plan que se centre en que los ciudadanos puedan comprar coches nuevos e incentivar de forma eficaz los vehículos con etiquetas eco y cero sin las trabas actuales.

Y, hablando de etiquetas, también está contemplada una revisión del sistema de etiquetas medioambientales de la DGT con la inclusión de las emisiones de CO2 en las mediciones para la catalogación de los vehículos. Además, junto a todo esto, hay otros puntos interesantes de esta ley como la obligación a las gasolineras que vendan más de diez millones de litros de combustible al año de tener, al menos, un punto de carga de alta velocidad para vehículos eléctricos. Otro aspecto positivo si va asociado a la reducción de trabas burocráticas para su instalación, algo que continúa siendo un gran problema de nuestro país.

Un plan de renovación es necesario, pero es necesario que esté bien trabajado. La renovación de nuestro envejecido parque móvil es crucial para tres puntos fundamentales: reducir la contaminación, aumentar la seguridad en las carreteras e incentivar el movimiento de la industria del automóvil.

Tan sólo pedimos que estén a la altura de las circunstancias y, sobre todo, que escuchen a los expertos, a las marcas, a las empresas del sector... ellos saben bien qué necesitan los conductores, cuáles son las demandas que les llegan y hacia dónde va el futuro del mundo del motor. Ojalá salga bien.