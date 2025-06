¿Más líos con las etiquetas de la DGT?

Esta semana pasada conocimos la noticia de que el Gobierno está preparando una revisión a las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico.

Sumar, ... ERC, Bildu y BNG presentaron una enmienda que se ha incluido en el texto de la Ley de Movilidad Sostenible por la que se deberá presentar un informe con la propuesta de revisión de las etiquetas. Esto se llevará a cabo en doce meses y se busca incluir las emisiones de dióxido de carbono como un criterio adicional. Y es que, sobre todo, se busca hacer cambios en a qué tipo de vehículos se les otorga las etiquetas eco y cero, con las que, recordemos, se puede acceder sin restricciones a la zona de bajas emisiones que pronto tendremos en Valencia al igual que las tienen Madrid y Barcelona.

Pero, yo me pregunto, ¿qué pasará con los coches que actualmente dispongan de etiqueta eco y que, según las nuevas revisiones, no puedan disponer de ella? La respuesta yo no la tengo, por ahora, pero si algo se repite es que siguen liando al ciudadano de a pie... y a las marcas.

Un criterio unificado hace que los conductores puedan estar seguros de a dónde ir, de qué coche comprar y de cómo circular. Pero es que, todo este clima de caos, incertidumbre y desinformación nos hacen no sólo desconfiar, también que no se renueve el parque móvil extremadamente envejecido que tenemos. Y es que es normal que la gente se pregunte: ¿podré circular con normalidad con mi coche? ¿Este coche 'eco' que voy a comprarme ahora seguirá siendo 'eco' dentro de dos años? Por desgracia, esta es la época que nos ha tocado vivir, por lo menos en las grandes ciudades. Estaría muy bien que en Europa y en España dejasen las cosas claras, y ojalá este fuese el único de los problemas institucionales que sufrimos.