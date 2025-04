Comenta Compartir

Por fin, ya era hora. El Gobierno ha anunciado la prórroga del Plan Moves III hasta el 31 de diciembre, y lo hace con carácter retroactivo para todos aquellos que hicieron sus compras de vehículos durante estos meses en los que no estaba en marcha el plan.

La dotación es de 400 millones de euros y, yo me pregunto: ¿por qué han tardado tanto? Bueno, es la pregunta habitual que nos hacemos en España con la burocracia. Pero, en este caso particular... el Plan Moves no ha cambiado en nada. De nuevo, simplemente se ha vuelto a ampliar lo que ya teníamos. Y, en todos estos meses en los que no había Plan Moves, la indecisión e inacción del Gobierno ha condicionado el mercado, ha hecho a las marcas replantearse muchas acciones comerciales e incluso, a muchas de ellas, sacar su propio plan de ayudas.

Siempre lo digo, donde no llega el Gobierno, ahí terminan llegando las empresas. Pero bueno, más allá de eso, que por fin tengamos en marcha el Moves es una buena noticia. Aunque eso también implica que estos incentivos vuelven a estar en funcionamiento con sus aspectos positivos y negativos, con todo lo que ello conlleva.

¿Y qué es a lo que me refiero? Pues a las trabas burocráticas, a no saber si el abono le va a llegar al cliente en dos meses o en dos años, a que se tramiten por comunidades autónomas y no de forma centralizada... podría seguir. Se prometió que todo este tipo de cuestiones se agilizarían y que el Plan Moves cambiaría dadas las exigencias de consumidores y marcas. Pero bueno, estamos acostumbrados a las promesas vacías del Congreso de los Diputados.

Por lo menos, volvemos a tener la seguridad de que los vehículos electrificados vuelven a contar con ayudas a la compra. Ahora, veremos si se reactiva el mercado.