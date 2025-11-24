Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La jueza pide al dueño de El Ventorro una foto del reservado de Mazón y Vilaplana y las medidas de la sala

La estafa y el sinsentido de las balizas V16

Nacho Martín-Loeches

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:08

No tiene ningún sentido. Ninguno. Las balizas V16 serán obligatorias a partir de enero de 2026. Cuando la DGT implementa una nueva norma siempre esperamos que sea por nuestra seguridad, pero... ¿las balizas V16 en sustitución de los triángulos para qué sirven exactamente?

Imaginemos que tenemos un accidente en una carretera de curvas, concretamente en una curva a izquierdas y en el tramo anterior hay un giro a derechas. Hasta ahora, con el triángulo, podíamos indicar el peligro desde la curva anterior pero, ahora, el que venga por esa curva se topará de cara con nuestro vehículo accidentado. Eso si, con una baliza en el techo cuya iluminación difícilmente se ve con la luz del sol.

Ocurrirá lo mismo con cambios de rasante, y recen para que no se les hayan agotado las pilas de su baliza porque, si no, ni siquiera podremos poner esta luz que, por cierto, barata no es. Pero bueno, ya se ha calculado que con las ventas de este aparato Hacienda recaudará alrededor de 300 millones de euros sólo con el IVA.

Esta medida, además, sólo se ha puesto en marca en España. Ningún país europeo ha optado por implantar las balizas V16. Ninguno.

El triángulo era un elemento con el que poder anticiparse desde muchos metros atrás a un peligro, esto desaparece, y a eso se le suma que, ahora, en los coches más nuevos, tenemos elementos muy seguros como llamadas de emergencia, aplicaciones con geolocalización... hay elementos que velan por nuestra seguridad, pero sustituir los triángulos por estas balizas obligatorias no es uno de ellos.

Hay muchas razones por las que la DGT debe rectificar, este no es el camino a seguir y, en el fondo, ellos mismos lo saben. Rectifiquen.

