Yamaha TMAX «25th Anniversary» yamaha press

Yamaha TMAX «25th Anniversary», la exclusiva versión del maxiscooter que sólo se venderá durante un año

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:30

Comenta

El scooter deportivo más icónico de todos los tiempos, el Yamaha TMAX, cumple 25 años. Con más de 340.000 unidades vendidas en Europa desde su lanzamiento en 2001, se trata de uno de los modelos Yamaha de mayor éxito jamás producidos.

Y para celebrar semejante hito, la firma de los diapasones lanzará en 2026 una edición especial que tan sólo estará a la venta durante un año.

Inspirada en la Black MAX 2006, la primera TMAX en edición especial de la historia, la «25 Anniversary» equipa una serie de características especiales que incluyen un asiento rojo con doble puntada roja y costuras soldadas, y con un logotipo estampado. Además, luce una carrocería exclusiva en color Dark Gray Metallic con boomerangs en contraste en Light Gray Metallic inspirados en la Edición Especial Black MAX de 2006.

Los logotipos cromados en rojo 3D de los paneles traseros de la carrocería complementan el asiento rojo. También está equipado con una cubierta protectora del motor que incluye un anillo anodizado transparente. Las llantas de aleación de 15 pulgadas han recibido un tratamiento especial, y el acabado negro contrasta con los bordes mecanizados de las llantas.

Esta versión se basa en la 9ª generación de la TMAX y, además de los detalles exclusivos, sigue contando con un motor EURO5+ de 2 cilindros y 560 cc que ofrece una potencia de 35 kW, y modos Sport y Touring, chasis doble viga de fundición de aluminio, horquilla invertida, doble disco delantero de 267 mm y disco trasero de 282 mm, sistema de frenado ABS, pantalla TFT de 7«, Smart Key y un espacio bajo el asiento para un casco integral o dos cascos tipo jet.

