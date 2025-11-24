Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Consell de Cultura lanza un pulso a la Generalitat y defiende las políticas de la Acadèmia Valenciana de la Llengua
Nuevo Letbe Velocity 125 ABS letbe press

Nuevo Letbe Velocity 125 ABS: un estiloso escúter de rueda alta, accesible y bien equipado

V. D.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:00

Comenta

Wellta Motors, distribuidor exclusivo de LETBE, presenta el nuevo Letbe Velocity 125 ABS, un un escúter pensado para combinar agilidad urbana y confort en trayectos interurbanos. Monta un monocilíndrico de 125cc, 4 válvulas y refrigeración líquida (una configuración poco habitual en su segmento) con 13 CV de potencia, capaz de alcanzar hasta 115 km/h.

Incorpora una ECU firmada por Bosch y sistemas orientados a la eficiencia y al confort diario como arranque eléctrico silencioso, sistema de inyección electrónica Bosch, control de tracción (TCS) desconectable, sensor de caída con apagado automático del motor, y Start&Stop para reducir consumos.

Además, incorpora un completo equipamiento compuesto por iluminación full LED, sistema keyless con alarma antirrobo integrada, un hueco bajo el asiento para guardar un casco integral, ganchos portaobjetos y puerto USB. El baúl trasero de 39 litros, con interior forrado, está incluido en el precio (2.790 €) y la marca ofrece 5 años de garantía y un año de seguro gratuito.

El Letbe Velocity 125 ABS es un vehículo accesible, gracias a sus contenidas medidas y un peso en orden de marcha de tan sólo 137 kg. Ofrece un depósito de combustible de 9 litros y su consumo medio es de 2,3 l/100 km. Equipa neumáticos de 16 pulgadas en la parte delantera, y de 14 pulgadas en la trasera. Cuenta con una altura de asiento de 800 mm, frenos de disco delantero y trasero, y ABS Bosch de doble canal. La carrocería está disponible en tres colores: negro zafiro, blanco zenith y gris antracita.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario sueco en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    La jueza duda de la versión de Vilaplana por el espacio del reservado
  3. 3 La Policía investiga la praxis del anestesista de Alzira y el estado del fármaco que administró a la niña que falleció
  4. 4

    El Cecopi se fue a dormir la noche de la dana mientras la jueza de guardia levantaba cadáveres
  5. 5 Un delincuente detenido por dos atracos se escapa con las manos engrilletadas del juzgado de Llíria
  6. 6

    Dos hombres aceptan 18 meses de cárcel por estafar al CEU San Pablo en el asfaltado de sus instalaciones
  7. 7 El Colegio de Odontólogos remarca que una especialista odontopediátrica realizó los tratamientos a las niñas de Alzira
  8. 8 El local que triunfa en Valencia por vender tartas de queso a menos de un euro: «Demasiado bueno para lo que vale»
  9. 9 La niña de cuatro años ingresada tras acudir a una clínica dental en Alzira sale de la UCI
  10. 10

    Mayrén en la vida pública: «La perdición de Rita vino de la Zarzuela»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Nuevo Letbe Velocity 125 ABS: un estiloso escúter de rueda alta, accesible y bien equipado

Nuevo Letbe Velocity 125 ABS: un estiloso escúter de rueda alta, accesible y bien equipado