Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia
Ultraviolette F77 MACH 2 RECON y F77 SuperStreet RECON Ultraviolette press

Las nuevas motos eléctricas Ultraviolette F77 MACH 2 RECON y F77 SuperStreet RECON, ya a la venta

Canal Motor

Lunes, 13 de octubre 2025, 17:49

Comenta

Ultraviolette, el fabricante indio de motocicletas eléctricas de alto rendimiento, llega a España. Sus dos grandes novedades, las F77 MACH 2 RECON y F77 SuperStreet RECON, ya están disponibles en el mercado español. La llegada a España de Ultraviolette se produce tras sellar una alianza estratégica con Rhino Electric Motors -propietaria del fabricante español Velca- que actúa como importador y distribuidor oficial en nuestro país, un socio con conocimiento del mercado local y una red comercial capaz de acompañar su objetivo global. Bajo el lema «Fabricado en India, para el mundo», el fabricante indio inicia así una nueva etapa.

La entrada en el mercado español se realiza con los modelos F77 MACH 2 RECON y F77 SuperStreet RECON. Equipadas con una batería de 10,3 kWh, ofrecen hasta 231 km de autonomía (WMTC) y una aceleración de 0 a 60 km/h en apenas 2,8 segundos, con picos de potencia de 30 kW y una velocidad máxima de 144 km/h. La carga del 20 % al 80 % puede completarse en tan solo 2,5 horas con el cargador rápido incluido.

Ofrecen tres modos de conducción –Glide, Combat y Ballistic–, un control de tracción de 4 niveles, frenada regenerativa con 10 niveles configurables, Dynamic Stability Control (UV D.S.C) y sistema de ayuda en pendiente (Hill Hold). Todo ello respaldado por un sistema ABS de canal simple o doble, y complementado con pantalla TFT de 5», conectividad avanzada, actualizaciones OTA, historial de rutas, antirrobo y asistencia para aparcamiento.

Ambos modelos pueden conducirse con carné A1 o con carné B de turismo con más de tres años de antigüedad.

Ultraviolette ofrece ambos modelos a un precio especial para todas las reservas anticipadas realizadas durante el lanzamiento en septiembre de 2025: la F77 MACH 2 RECON está disponible desde 9.990 € y la F77 SuperStreet RECON desde 10.390 €, con varias opciones de color a elegir.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet amplía el aviso rojo en el sur de Valencia hasta medianoche y advierte de un «peligro extraordinario»
  2. 2 Aemet reactiva el aviso naranja en la Comunitat Valenciana por el regreso de chubascos y tormentas muy fuertes y señala las zonas donde caerán
  3. 3 Una menor en estado grave tras ser atropellada por el tranvía en la avenida Tarongers
  4. 4 El Ayuntamiento suspende las clases en las pedanías y zonas inundables de Valencia
  5. 5 Gandia paralizada: lluvias torrenciales inundan colegios, un centro de mayores y un hospital y cierran supermercados
  6. 6

    Los alcaldes de la dana, emocionados ante Felipe VI: «Estamos muy agradecidos de que no se nos haya olvidado»
  7. 7 El alcalde de Cullera tampoco entiende los avisos de Aemet: «Nos ha sorprendido mucho»
  8. 8 «Creíamos que el mal olor era de las palomas, pero no que Antonio estuviera muerto dentro»
  9. 9 La tormenta se planta sobre la zona cero de la dana e inquieta a los vecinos: «Se está poniendo muy feo»
  10. 10 Cientos de valencianos atrapados en carreteras y estaciones por inundaciones en Tarragona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las nuevas motos eléctricas Ultraviolette F77 MACH 2 RECON y F77 SuperStreet RECON, ya a la venta

Las nuevas motos eléctricas Ultraviolette F77 MACH 2 RECON y F77 SuperStreet RECON, ya a la venta