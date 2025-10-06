Nueva Ducati Panigale V4 R, la mejor moto deportiva de serie de Borgo Panigale

V. D. Lunes, 6 de octubre 2025, 15:00 Comenta Compartir

Ducati presenta la nueva Panigale V4 R basada en la séptima generación de motos deportivas de la firma italiana y poseedora de toda su genética de competición en MotoGP y Superbike, pues introduce características únicas derivadas del mundo de las carreras, nunca antes vistas en una moto homologada para circular por carretera, como los Corner Sidepods, de los que Ducati fue pionera en MotoGP en 2021, y el Ducati Racing Gearbox (DRG) con Ducati Neutral Lock (DNL).

La nueva Panigale V4 R, nuevo capítulo de la legendaria saga R de Ducati que se inició con la 996R en 2001, se produce en una edición limitada, con el nombre del modelo y el número de serie exhibidos con orgullo en la tija.

Equipa el motor Desmosedici Stradale R de 998 cc, diseñado para competir en el Campeonato Mundial de Superbikes, con una curva de potencia que mantiene el valor máximo de 218 CV.

La curva de par, sin embargo, se posiciona más alta que el modelo anterior, con una ganancia del 3% en el valor máximo de 114,5 Nm a 12.000 rpm. La Panigale V4 R es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 330,6 km/h con escape de competición, propia de MotoGP.

Hereda el bastidor delantero y el basculante simétrico hueco de la séptima generación de motos deportivas Ducati. Se trata de dos soluciones muy deseadas por Ducati Corse para maximizar el agarre de los neumáticos slicks.

La nueva Panigale V4 R está equipada, por primera vez en una moto de serie, con Corner Sidepods, un innovador contenido aerodinámico para dos ruedas y alas, introducido en MotoGP en 2010 por el fabricante de Borgo Panigale. Diseñados para funcionar con ángulos de inclinación elevados, los Corner Sidepods generan fuerzas aerodinámicas que permiten una mayor velocidad de paso por curva.

El diseño incorpora nuevas aletas más grandes, generando una mayor carga aerodinámica. La carga aerodinámica aumenta un 25%. Está equipada con una toma de aire delantera dinámica, desarrollada con Ducati Corse, que aumenta la cantidad de aire aspirado en el motor.

La combinación asiento/depósito y los reposapiés, situados 10 mm más hacia el interior que en la anterior V4 R, proporcionan un apoyo aún mejor al piloto en competición.

La nueva Panigale V4 R incorpora una disposición de la caja de cambios de estilo racing. El Ducati Racing Gearbox (DRG) sitúa el punto muerto por debajo de la primera marcha, en lugar de entre la primera y la segunda, exactamente igual que en MotoGP y en las Superbike de fábrica. Gracias al sistema Ducati Netral Lock (DNL), esta solución elimina la posibilidad de meter accidentalmente el punto muerto y quedarse sin freno motor en la fase final y más delicada de la frenada, al entrar en las curvas en primera marcha.

La Panigale V4 R incorpora horquillas presurizadas Öhlins NPX25/30 con barras de 43 mm y un amortiguador Öhlins TTX36, con calibraciones específicas para la nueva generación. Además, la V4 R incorpora, por primera vez en una motocicleta de producción, el nuevo amortiguador de dirección Öhlins SD20, que proporciona una amortiguación mejorada y un mayor rango de ajustes.

Monta llantas de aleación de aluminio forjado de 5 palos, calzadas con neumáticos Pirelli Diablo Supercorsa SP v4 (120/70 ZR 17 delante y 200/60 ZR 17 detrás). En cuanto a los frenos, las nuevas pinzas delanteras Brembo Hypure trabajan conjuntamente con discos de 330 mm.

El paquete electrónico de la nueva Panigale V4 R ha evolucionado significativamente respecto al modelo anterior gracias al algoritmo Ducati Vehicle Observer (DVO), desarrollado directamente por Ducati Corse, y a la aplicación del ABS Cornering con frenada combinada, que debutó en la Panigale V4.

En concreto, el Race Brake Control permite un uso mucho mayor de la contribución del freno trasero en comparación con la Panigale V4, gracias a un método de cálculo aún más preciso que permite aplicar una mayor presión en diferentes ángulos de balanceo.

El nuevo paquete electrónico se gestiona a través de la instrumentación con pantalla de 6,9« introducida con la Panigale V4, que ofrece dos modos de visualización: Track y Road, y una interfaz gráfica View con información sobre el rendimiento y el estado de la moto.

La Ducati Panigale V4 R llegará a los concesionarios europeos en noviembre de 2025.