Lambretta Elettra S lambretta press

Lambretta presenta su primer escúter eléctrico, la Elettra S, y recupera su modelo J

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:00

Una de las marcas más icónicas de la industria de las dos ruedas, la italiana Lambretta, fundada por Ferdinando Innocenti en 1946 con el lanzamiento de su primer modelo A, ha decidido completar su transformación con la presentación de su primer modelo eléctrico, la Elettra S, una de las grandes sorpresas del salón internacional de la moto de Milán, y con la nueva Lambretta J, el tan esperado modelo de producción inspirado en el original de 1964.

Lambretta Elettra S

Tras el prototipo presentado en EICMA 2023, nace la nueva Elettra S, la apuesta de Lambretta en el segmento eléctrico. Equipada con un motor síncrono de imanes permanentes (PMSM), ofrece una potencia continua de 4,0 kW, con picos de hasta 6,0 kW y un par de 101 Nm. Acelera de 0 a 40 km/h en 10 segundos, alcanza una velocidad máxima de 90 km/h y ofrece hasta 120 km de autonomía en modo Eco.

Lambretta Elettra S

El tiempo de carga completa es de 5 horas y 40 minutos, o del 80 % en solo 3 horas y 24 minutos con carga rápida. Incorpora una batería NMC de 72 V / 4,5 kWh, pantalla TFT, iluminación LED completa, chasis de 132 kg y el característico sistema de suspensión Lambretta: horquilla delantera «pull wheel» con doble amortiguador y, por primera vez, un monoamortiguador trasero. El lanzamiento está previsto para la segunda mitad de 2026

Lambretta J

Inspirada en la Lambretta J de 1964, la nueva versión conserva elementos distintivos como los paneles laterales rectangulares alargados, el faro hexagonal y el asiento estrecho. Incorpora una carrocería metálica y doble amortiguador delantero para una conducción auténticamente Lambretta.

Lambretta J

Estará disponible en versiones de 125 cc y 200 cc, ambas con motores de cuatro tiempos, cuatro válvulas y refrigeración líquida. El lanzamiento previsto será en primavera de 2026.

