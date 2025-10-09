Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La Ducati Scrambler Nightshift estrena un verde esmeralda de inspiración setentera

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Jueves, 9 de octubre 2025, 17:00

Comenta

Desde el Centro Stile Ducati han confeccionado un nuevo look para su Ducati Scrambler Nightshift, buscando aportarle una mayor sofisticación y estilo evocador. Para 2026, la neo-retro de Borgo Panigale estrena un nuevo acabado en color verde esmeralda, una nueva combinación de colores que se inspira, según la propia marca, «en los iconos de dos y cuatro ruedas del automovilismo de los años '70».

La elegante Café Racer italiana siempre ha destacado por sus detalles refinados como el asiento cosido, la alternancia de partes brillantes y mates, las placas laterales, el mínimo guardabarros delantero, la ausencia de guardabarros trasero o los compactos intermitentes LED. Un estilo completado por el contraste con las llantas de radios completamente negras, su manillar plano de sección variable y sus retrovisores de puño.

Equipa el motor Desmodue de nueva generación de 803 cc, L-Twin, distribución desmodrómica, 2 válvulas por cilindro y refrigerado por aire, que ofrece una potencia de 73 CV y que ahora está equipado con un nuevo embrague más compacto de ocho discos, de funcionamiento más suave. Además, la nueva Ducati Scrambler también ha sido renovada en sus contenidos técnicos y aligerada en un total de 4 kg.

Otra novedad es la introducción de la gestión del acelerador Ride by Wire, que abre la puerta a los modos de conducción (carretera y deportivo y el control de tracción. El equipamiento de serie se completa con el ABS en curva, ajustable en 4 niveles de intervención, ya calibrados y desactivables.

Equipa pantalla TFT a color de 4,3″, integrada en un panel que conserva un inconfundible estilo clásico moderno. Esta Scrambler puede equiparse con el cambio rápido de marcha, disponible como accesorio. También está preparada para el sistema multimedia Ducati que conecta tu teléfono a la moto para gestionar diferentes aplicaciones mediante los controles del manillar.

La nueva gama de colores, que sustituye a la actual, estará disponible a partir de octubre de 2025, con un precio desde 12.790 €.

