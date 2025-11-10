Ducati descubre las nuevas Hypermotard V2, DesertX, Desmo250 MX y Desmo450 Enduro

IVÁN BOLAÑO DOFORNO Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:00 Comenta Compartir

Tras haber presentado con anterioridad al salón de Milán hasta seis nuevos modelos (Multistrada V4 RS y Diavel V4 RS, Panigale V4 R, Multistrada V4 Rally, Scrambler Nightshift Emerald Green y Monster), Ducati tenía guardadas todavía algunas novedades más para desvelar en el certamen y que completarán su nutrida gama en 2026, año en el que la firma de Borgo Panigale soplará las 100 velas: las renovadas DesertX e Hypermotard V2; dos primicias mundiales como las nuevas Desmo250 MX y Desmo450 Enduro; dos versiones de la Panigale V2 dedicadas a Marc Márquez y Francesco Bagnaia; y las nuevas decoraciones para la Panigale y la Streetfighter V4 y V2.

Ducati Hypermotard V2

Veinte años después de que Ducati presentara el prototipo de la Hypermotard 1100, llegan las nuevas Hypermotard V2 e Hypermotard V2 SP, la cuarta generación de esta icónica y radical 'fun bike'. Ha sido completamente rediseñada, con una reducción de peso de 13 kg (14 kg para la SP) en comparación con la anterior 950, y equipa el nuevo motor V2 de 120 CV con distribución variable IVT y un par máximo de 94 Nm, el 70 % del cual está disponible a 3.000 rpm.

Ampliar

Destacan nuevos detalles como el logotipo sobredimensionado, las llantas forjadas blancas, el guardabarros de carbono, la suspensión Öhlins dorada y las pinzas Brembo M50. También cuenta con un equipamiento técnico que lleva aún más lejos el carácter divertido de la Hypermotard.

Ducati DesertX

Cuatro años después de la presentación de la primera Ducati moderna con rueda delantera de 21«, la DesertX, llega una nueva generación que mejora sus capacidades todoterreno gracias a la adopción de una suspensión avanzada con articulación trasera progresiva.

Ampliar Ducati DesertX

Además, será más ligera, con un peso en vacío sin combustible de 206 kg, gracias al nuevo motor V2 IVT. La potencia máxima de la nueva DesertX es de 110 CV a 9.000 rpm, y el par motor es de 92 Nm a 7.000 rpm. La moto llegará a los concesionarios europeos en mayo.

Ducati Panigale V2 MM93 y FB63

Las Panigale V2 MM93 y FB63 rinden homenaje a los dos pilotos del Ducati Lenovo Team 2025, Marc Márquez y Francesco «Pecco» Bagnaia. La decoración MM93 es la que utilizó Marc Márquez en su primera prueba como piloto oficial de Ducati en Barcelona, mientras que la decoración FB63 reproduce los colores negro y rojo del casco, los guantes y las botas de Bagnaia.

Ampliar Ducati Panigale V2 MM93 y FB63

Ambos modelos estarán producidos en serie limitada, y cuentan con características especiales: llantas forjadas que reducen el peso en 1,5 kg, amortiguador de dirección Öhlins, clip-ons rebajados, placa de dirección billet, puños inspirados en los de las motos oficiales de MotoGP y cúpula de competición.

Ducati Panigale V4 S Corse y Streetfighter V4 S Corse

El Centro Stile de Ducati ha dedicado dos nuevas decoraciones a las nuevas Panigale y Streetfighter V4, inspiradas en las motos Desmosedici oficiales que el equipo Ducati Lenovo ha utilizado en el Campeonato del Mundo de MotoGP 2025.

Ampliar Ducati Panigale V4 S Corse y Streetfighter V4 S Corse

El color de fondo es el tradicional rojo Ducati, con una vista lateral atravesada por un motivo «curvo» de color rojo fluorescente. Las placas blancas con los números incluyen el emblemático número uno en forma de barra.

Ducati Panigale V2 y Streetfighter V2

El color amarillo «Giallo Ducati» vuelve a las motos deportivas de Borgo Panigale. Introducido por primera vez a principios de la década de 1970, el color amarillo alcanzó su máxima popularidad en la década de 1990, gracias a su uso en competiciones y en modelos de producción legendarios.

Ampliar Ducati Panigale V2 y Streetfighter V2

Para 2026, Giallo Ducati también volverá a los modelos de producción, junto con el rojo tradicional en la Panigale V2 y la Streetfighter V2.