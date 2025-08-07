Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Filip Ugrinic será el quinto refuerzo del Valencia
AEDIVE ha implantado una nueva metodología que solo contabiliza los puntos que se encuentran activos F. P.

La red de recarga supera los 47.500 puntos, con Cataluña, Madrid y Andalucía a la cabeza

J. Bacorelle

Jueves, 7 de agosto 2025, 13:53

la red de recarga pública para coches eléctricos crece un 4,87% en los primeros siete meses del año, destacando el auge de los cargadores ultrarrápidos, con un aumento de casi el 70% en los puntos de entre 50 y 250 kW.

Según los últimos datos de AEDIVE (Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica), la red de acceso público ha alcanzado los 47.593 puntos operativos a fecha del 31 de julio de 2025. Esta cifra representa un crecimiento del 4,87% desde el pasado mes de diciembre, consolidando la tendencia al alza del sector.

El incremento más significativo se ha producido en los puntos de alta potencia, vitales para los desplazamientos de larga distancia. Los cargadores con potencias entre 50 y 250 kW han crecido un 69,52% en lo que va de año, mientras que los que superan los 250 kW han aumentado un 49,90%.

Según Arturo Pérez de Lucia, director general de AEDIVE «esta positiva evolución refleja los notables esfuerzos que están realizando los operadores de puntos de recarga en la implantación de este tipo de infraestructuras que permiten los desplazamientos a grandes distancias».

Mapa actualizado de los puntos de recarga Aedive

A nivel regional, Cataluña, la Comunidad de Madrid y Andalucía se mantienen como las comunidades autónomas con el mayor número de puntos de recarga. La Comunidad de Madrid, en particular, ha recuperado la segunda posición del ranking.

Para garantizar la fiabilidad de los datos, AEDIVE ha implantado una nueva metodología que solo contabiliza los puntos que se encuentran activos, asegurando así un registro preciso de la infraestructura real disponible para los conductores.

Así, se contabilizan solamente puntos de recarga funcionales en el momento del informe. Es decir, una «foto» de la infraestructura de recarga en ese instante o fecha concreta. Por tanto, en la evolución temporal del número de puntos (tanto en el número total como en los datos segmentados por potencias) podrá haber variaciones al alza y también a la baja.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestado por violar a una mujer en los baños de un supermercado de Valencia
  2. 2 Un hospital valenciano, entre los 25 mejores de España según Forbes
  3. 3 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia
  4. 4

    Los siete restaurantes con terraza más valorados de la Comunitat
  5. 5 Unas 20 personas se quedan atrapadas en el interior del metro de Valencia por una avería
  6. 6

    Indignación en las autoescuelas valencianas: «Es imposible sacarse el carnet»
  7. 7 Dos menores atendidas por un incendio en una vivienda en Portsaplaya
  8. 8

    La ex de un presunto pedófilo: «He vivido durante años con un monstruo y yo era su tapadera»
  9. 9 Esta es la ubicación del nuevo radar de tramo que ha instalado la DGT en Valencia
  10. 10

    «La dana no nos mató porque cambiamos el horario del bar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La red de recarga supera los 47.500 puntos, con Cataluña, Madrid y Andalucía a la cabeza

La red de recarga supera los 47.500 puntos, con Cataluña, Madrid y Andalucía a la cabeza