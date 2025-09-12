Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Mazón pone fecha a la remodelación de su Consell: el 5 de noviembre, el día después de la salida de Gan Pampols
Coche enchufable F. P.

Los ecologistas dudan de las emisiones reales de los coches híbridos enchufables

Canal Motor

Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:59

Un informe de la organización ecologista Transport & Environment (T&E) pone en duda las emisiones reales de los coches híbridos enchufables (PHEV). Según el análisis de datos de la Unión Europea, las emisiones de CO2 de estos vehículos son de media casi cinco veces superiores a lo que indican las homologaciones oficiales.

La organización ha revelado que la brecha entre la contaminación real y la teórica no ha dejado de aumentar. Los datos, recopilados de los monitores de combustible de 127.000 vehículos híbridos enchufables matriculados en 2023, muestran que estos coches emiten una media de 139 gramos de CO2 por kilómetro, frente a los 28 g/km de las pruebas oficiales.

El informe de T&E llega en un momento de tensión regulatoria. La Unión Europea ha establecido «factores de utilidad» para corregir la clasificación de CO2 de los híbridos enchufables en 2025 y 2027.

Estas normativas buscan reflejar con mayor precisión el uso real de los vehículos, lo que obligaría a los fabricantes a reducir sus ventas de PHEV o a impulsar significativamente las de coches totalmente eléctricos para cumplir con los objetivos climáticos.

Emisiones reales frente a las homologadas Transport & Environment

Sin embargo desde T&E afirman que «el lobby automovilístico europeo ha exigido a la UE que cancele estas nuevas normas». Según la organización ecologista, esta presión busca retrasar la inversión en coches totalmente eléctricos y mantener el actual ritmo de ventas de los híbridos enchufables, que representan un 8,6% del mercado.

Para Lucien Mathieu, director de automoción de T&E «lLos híbridos enchufables siguen siendo más perjudiciales para el clima de lo que afirman los fabricantes, y la brecha con la realidad no ha hecho más que aumentar. La industria automovilística exige que la UE haga la vista gorda para poder retrasar la inversión en coches totalmente eléctricos».

Mathieu ha instado a la Comisión Europea a «mantenerse firme» y a no ceder a la presión de la industria, aplicando los factores de utilidad ya acordados. La cuestión de los PHEV se espera que sea uno de los puntos clave a tratar en el «diálogo estratégico» entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los representantes de la industria automotriz y las partes interesadas este viernes, 12 de septiembre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestado por apuñalar a dos hombres en Mislata en dos noches consecutivas
  2. 2

    Valencia amplía la ayuda del cheque-bebé a 400 euros por familia
  3. 3 La hija de José Luis Gil da la última hora del estado de salud del actor: «Ya nada es igual, los médicos fueron demoledores»
  4. 4

    Una megainversión de 120 millones convertirá a Valencia en la primera ciudad europea autosuficiente en agua ante emergencias
  5. 5

    La jueza de la dana plantea de nuevo a Mazón declarar como investigado y cita como testigo a su vicepresidenta
  6. 6 Una mujer logra una pensión de 2.071,29 euros al compatibilizar jubilación y viudedad después de que la Seguridad Social lo impidiera por ser incompatible
  7. 7 Así es Brooks Nader, la modelo que sitúan como nueva novia de Alcaraz: «Los rumores son ciertos»
  8. 8

    Todo lo que se sabe del bombardeo ruso sobre Polonia
  9. 9

    Los 55 anuncios de Catalá durante el debate del estado de la ciudad
  10. 10

    Las nuevas multas en Valencia: hasta 3.000 euros por comer en monumentos u orinar y 1.500 por pegar carteles en farolas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los ecologistas dudan de las emisiones reales de los coches híbridos enchufables

Los ecologistas dudan de las emisiones reales de los coches híbridos enchufables