«Con el Mobilize Duo tenemos una campaña de financiación de un euro al día»

Mobilize es una de las nuevas apuestas del Grupo Renault enfocada en los nuevos tipos de movilidad, la energía y, sobre todo, en las nuevas soluciones para clientes de todo tipo de vehículos eléctricos. Durante el salón Automobile Barcelona pudimos charlar con Filippo Rivanera, Director General de Operaciones de Mobilize y, gracias a ello, pudimos conocer mucho mejor de qué trata este proyecto.

–¿Qué es Mobilize?

–Mobilize es una marca del grupo Renault, nos ocupamos de facilitar la transición a las nuevas formas de movilidad eléctrica en todo el ecosistema de coches, cargadores... tenemos tres líneas principales: una es la energía, con la que facilitamos al cliente la entrada al vehículo eléctrico quitándole los miedos. ¿Cuál es el miedo del cliente? Dónde carga el coche. Nosotros nos ocupamos de darle la solución instalando cargadores en su casa, oficina, cargadores públicos donde sea necesario… también damos una tarjeta que se llama 'Charge Pass', que permite al cliente recargar en cualquier sitio de España. Y, ahora, estamos trabajando para montar una red de cargadores rápidos a nivel europeo. Esto ha comenzado en Francia y llegaremos a países como España, Bélgica Italia… La otra parte de Mobilize es la movilidad. Ahí tenemos Zity –'car-sharing'–, Bipi –empresa de suscripción totalmente digital– y Mobilize Share, que es una marca de alquiler de vehículos que tiene la red de concesionarios. Esas tres marcas nos permiten entrar en los servicios de movilidad. Pero nos faltaba algo… los coches, y por fin nos ha llegado nuestro primer cuadriciclo, el Duo.

–¿Qué modelos ofrecéis?

–Hay dos: el Duo y el Bento. El Duo ya ha llegado a España, ya están abiertos los pedidos y están en la red de concesionarios de Renault. El Duo entra en el mundo del cuadriciclo, que tiene un potencial enorme en España si miramos los datos de mercados como Francia o Italia, así que sabemos que habrá muchas oportunidades. El Duo se presenta con dos versiones. Una es lo que se llama el coche sin carnet, se llama Mobilize Duo Neo, está enfocado a la gente joven con un máximo de 45 kilómetros por hora, y luego está el Mobilize Duo Evo, que es el grande, se necesita el carnet B para conducirlo y tiene una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Los precios son muy agresivos. Hemos colocado el Neo por debajo de los 10.000 euros, sale a 9.990, y el Evo llega por 12.990 euros. En ambos casos se pueden descontar las ayudas del Plan Moves, que en este segmento van entre los 1.400 y 2.000 euros, por tanto el precio es muy accesible.

–¿Cuál es el público objetivo?

–Con el Neo el primer cliente que se nos ocurre es el menor de edad, es el clásico coche que un joven de quince años puede conducir. Es un acceso a la movilidad independiente y una tranquilidad para los padres. El segundo tipo de cliente es el que ya no tiene carnet o una persona mayor que quiera algo pequeño y ágil, pero que tenga una alternativa más cómoda que un scooter porque estás cubierto, tienes aire acondicionado… Por otro lado, el Evo puede ser muy interesante para los urbanitas, los que tienen recorridos muy lineales dentro de la ciudad, que no necesitan tanto un coche grande o no pueden hacer un gasto importante. Con un precio muy accesible este modelo permite una flexibilidad total dentro de la ciudad. Luego están los profesionales. Los autónomos, los B2B… sobre todo el Bento que llegará pronto, es un coche adaptable a cualquier realidad de entrega de mercancía urbana. El público objetivo que tenemos es diversificado y fácilmente identificable.

–¿Qué busca Mobilize de cara al futuro en España?

–Nosotros nacimos con el concepto de servicios. De facilitar a las marcas otras cosas como los cargadores, que se ha vuelto una palanca fundamental. Las tarjetas de recarga también… todos estos servicios los estamos transformando en un apéndice del coche para que el cliente tenga todas las facilidades. También con Mobilize Share queremos que sea una herramienta para todos los concesionarios, para darle un servicio nuevo de movilidad a sus clientes y facilitarles la vida. Con el Duo y el Bento vamos a entrar en nichos muy amplios, sobre todo con los jóvenes. Al final, con un vehículo así, un joven de quince años puede adquirir el coche y ya se ha introducido en el mundo del Grupo Renault y, a los 18 años, puede tranquilamente pasar a un Renault Clio, a un Dacia Sandero, a un Alpine… a donde sea. Es una herramienta que permite fidelizar clientes tres años antes y eso es fundamental.

–¿Qué es lo mejor que ofrece el Mobilize Duo

–El Duo a nivel de precio y de contenido es un producto imbatible. Ofrecemos confort, aire acondicionado en todas las versiones, tenemos ABS, unas suspensiones muy bien colocadas que permiten una dinámica mucho mejor que otros vehículos… también tiene conectividad con el tracking del vehículo, el estado de la batería, la llave digital con el móvil… tienes hasta seis llaves digitales y la puedes compartir con quien quieras de familia o amigos si lo necesitan. Además, la ecología también es un punto fundamental, este coche está hecho con el 50 por ciento de materiales reciclados y reciclables al 95 por ciento. Esos valores queremos transmitirlos a nuestros clientes. Además, su campaña de lanzamiento es imbatible: tiene una campaña de financiación de un euro al día. Ofrecemos el seguro del primer año incluido en el precio y, además, anticipamos el importe del Moves. La campaña es fuerte y práctica, su distribución y posventa será en los concesionarios del grupo Renault, que es una red muy extensa con un servicio de asistencia total. Además, con la energía, los cargadores, las tarjetas de recarga… estamos totalmente integrados en la marca y son servicios que facilitan la vida al cliente. También hemos hecho un acuerdo con Iberdrola para ofrecer energía al cliente… es un paquete completo que demuestra la fuerza del grupo Renault en los nuevos tipos de movilidad.