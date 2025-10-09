Markus Haupt, confirmado como CEO de Seat y Cupra

ABC Jueves, 9 de octubre 2025, 18:38 | Actualizado 18:48h. Comenta Compartir

El Consejo de Administración de Seat y Cupra ha confirmado a Markus Haupt como CEO de ambas marcas con efecto inmediato, según ha informado la empresa en un comunicado este jueves. Este alemán ocupaba el puesto de forma interina desde el pasado 1 de abril y ahora, «con el apoyo total del Comité Ejecutivo de la compañía», asume el cargo de forma permanente.

«Markus aporta más de dos décadas de experiencia en múltiples marcas y países dentro del grupo,» ha declarado Thomas Schäfer, presidente del Consejo de Administración de SEAT y CUPRA. En este sentido, ha destacado que su «profundo conocimiento en producción, logística y planificación estratégica» lo convierte en el «líder ideal» para impulsar la estrategia de electrificación de la compañía y el crecimiento continuo de CUPRA.

Haupt se incorporó a la marca como vicepresidente ejecutivo de Producción y Logística en 2022 y, desde entonces, ha liderado una transformación que incluye una inversión de 3.000 millones de euros para electrificar la planta de Martorell, según ha señalado la compañía en el comunicado.

«Tras liderar con éxito la transformación de las instalaciones de SEAT y CUPRA en preparación para el lanzamiento de la familia de coches eléctricos urbanos, está perfectamente preparado para definir el futuro de ambas marcas», ha remarcado Schäfer sobre el nuevo CEO.

El CEO de Seat y Cupra ha explicado que es «un privilegio» dirigir la empresa en un momento de transformación y la transición hacia la electrificación. «Junto al Comité Ejecutivo y nuestros equipos, estoy convencido de que escribiremos un nuevo capítulo de crecimiento en la historia de la compañía», ha resaltado.

Más de 20 años de experiencia en Volkswagen

Con más de 20 años de experiencia en el Grupo Volkswagen, Haupt ha ocupado cargos de liderazgo en múltiples marcas y países. Tras estudiar y graduarse en Barcelona, comenzó su carrera en 2001 en Seat y creció rápidamente tras desempeñar un papel central en el lanzamiento del Audi Q3 en la planta de Martorell. Posteriormente, dirigió importantes proyectos de producción en el Grupo Volkswagen en Wolfsburgo y el lanzamiento del T-Roc en Palmela.

Apasionado de las carreras, Haupt es alemán con ascendencia española. Anteriormente fue presidente de Volkswagen Navarra y director general de la planta de Landaben (Pamplona), donde introdujo con éxito un tercer modelo por primera vez en la historia de la fábrica, antes de regresar a Barcelona en 2022.

