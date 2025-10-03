Circuito del Jarama: accesos, aparcamiento e itinerarios alternativos este fin de semana por el Gran Premio Camión de España El estacionamiento estará prohibido en arcenes y otras zonas no habilitadas.

El Circuito del Jarama acoge este fin de semana (sábado 4 y el domingo 5 de octubre) el Gran Premio Camión de España. La Dirección General de Tráfico pondrá en marcha un dispositivo especial de ordenación y vigilancia del tráfico para los aproximadamente 3.800 vehículos que se trasladarán hasta el circuito.

Las medidas especiales de regulación comenzarán a establecerse en la Autovía de Burgos (A-1) durante la mañana del sábado, día en que se desarrollarán los primeros entrenamientos y carreras.

Ya el domingo, día en el que tendrá lugar el desarrollo de las pruebas, las medidas regulatorias se establecerán desde primera hora de la mañana hasta la finalización de las mismas y la posterior evacuación de todos los asistentes.

Ante el incremento de vehículos en la zona de influencia del Circuito del Jarama, Tráfico recomienda:

-Al público en general que asista a la prueba, utilizar el transporte público con paradas en el mismo acceso al Circuito (ver mapa de accesos al Circuito).

-Y a todos aquellos conductores cuyo destino no sea dicho Circuito, no circular por la A-1 (Autovía de Burgos) entre los kilómetros 14 y 27 de la citada autovía, entre las 8 a 12 horas y de 16 a 19 horas del sábado y desde las 7 a las 18 horas del domingo.

ITINERARIOS ALTERNATIVOS

Ampliar Itinerarios alternativos. DGT

Con el fin de facilitar la circulación, la Dirección General de Tráfico ha establecido una serie de itinerarios alternativos para todos aquellos conductores que no se dirijan a presenciar el campeonato y quieran evitar la zona del Circuito.

-Para salir de Madrid en dirección norte, lo más recomendable es utilizar la carretera M-607, hasta Colmenar Viejo y desde allí por la M-609 Soto del Real, M-608 Guadalix de la Sierra, que accede al punto kilométrico 50 de la autovía A-1 (en Venturada). Bien, desde la A-1 por M-50 (salida 21), o M-100 (salida 23), a M-111 por Fuente el Saz, M-103 Valdetorres del Jarama a N-320 y Torrelaguna que también accede al p.k. 50 de la autovía A-1.

APARCAMIENTOS

Ampliar

Existirá una zona de aparcamiento para el público en general, señalizada como P-1 en el mapa de accesos, situada junto al Circuito con capacidad para 3.800 vehículos, adaptada para personas con discapacidad.

Para acceder a dicho aparcamiento, situado en el circuito, los vehículos procedentes de Madrid que circulen por la A-1 tomarán la vía de servicio de esta carretera en las salidas 21 y 23 para realizar los cambios de sentido existentes en los kilómetros 26 (Club de Campo) y 28 (RACE) que los llevará directamente al aparcamiento P-1. También se podrá llegar a este estacionamiento utilizando la M-607, desde Madrid a Colmenar Viejo, M-104 a San Agustín del Guadalix y por A-1 sentido Madrid, por la salida 28 (vía de servicio) al aparcamiento P-1.

El estacionamiento estará prohibido en arcenes y otras zonas no habilitadas.

Para una correcta planificación de los viajes por carretera, la Dirección General de Tráfico ofrece gratuitamente información del estado de la circulación y de las incidencias que pueden afectarla, a través de Internet (www.dgt.es), Twitter (@InformacionDGT y @DGTes), los boletines de información del tráfico en las emisoras de radio y en el teléfono de información 011.

