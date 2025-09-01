Hyundai Tucson: Un sólido referente todo camino

El SUV compacto coreano mantiene su esencia, pero gana en sofisticación, digitalización y opciones mecánicas para adaptarse a los nuevos tiempos

El Hyundai Tucson ha sido, desde su lanzamiento en 2004, uno de los pilares de la marca en Europa con cuatro generaciones de modelos que no han parado de evolucionar. Y este proceso de mejora continua ha seguido con la actualización realizada en su actual catálogo con una puesta al día que no solo refresca su estética, sino que introduce mejoras clave en conectividad, equipamiento, seguridad y motores electrificados.

Con este movimiento, Hyundai refuerza su apuesta por un modelo de gran peso estratégico, fabricado en la planta de Nošovice (República Checa), y adaptado a las exigencias de los principales mercados europeos.

Detalles de diseño

El diseño exterior del Hyundai Tucson mantiene su carácter robusto y distintivo, pero se actualiza con trazos más afilados y detalles funcionales. La parrilla delantera incorpora las luces diurnas led ocultas, que ahora adoptan tecnología de corte por láser para una iluminación más precisa y moderna. También cambia el paragolpes delantero, las llantas –de 17 a 19 pulgadas– y se añade un nuevo sistema de apertura sin botón en las manetas delanteras.

En la zaga, el paragolpes ha recibido sutiles retoques, pero conserva la característica franja led horizontal que une los pilotos. Además, el limpiaparabrisas oculto bajo el spoiler es ahora más largo para mejorar la visibilidad. La paleta de colores incluye 11 tonalidades, seis de ellas nuevas.

En el interior el salto es mayor. El habitáculo se ha rediseñado por completo, con una disposición más horizontal. Destacan las dos pantallas de 12,3 pulgadas, una para la instrumentación y otra para el infoentretenimiento, así como un nuevo módulo de climatización con controles físicos más intuitivos. La consola central ha ganado espacio al integrar el cambio automático en la columna de dirección.

Ampliar El interior cuenta con dos unidades digitales de 12,3 pulgadas para la instrumentación y la pantalla central.

Máxima conectividad

El Hyundai Tucson avanza con fuerza en materia de digitalización. Todas las versiones incluyen sistema de navegación con actualizaciones on-line, conexión total con smartphones y puertos USB-C. La pantalla de infoentretenimiento central permite el acceso a servicios en línea como Amazon Music, y el cuadro de instrumentos digital se adapta según el acabado.

Una de las novedades más destacadas es la incorporación de la llave digital, compatible con smartphones y relojes inteligentes, que permite abrir, arrancar y configurar el vehículo sin necesidad de llevar una llave física. Esta tecnología se complementa con Digital Key 2 Touch, para compartir el acceso con hasta tres usuarios y personalizar preferencias de conducción.

Un paso adelante en confort

El Tucson 2025 incorpora soluciones pensadas para mejorar la vida a bordo. La nueva iluminación interior es de led, hay salidas de aire específicas para la segunda fila, y se mantiene el climatizador de tres zonas en los acabados superiores. Los asientos traseros son abatibles en formato 40/20/40, con mandos desde el maletero.

Ampliar La zaga recibe retoques aunque mantiene los pilotos partidos y la banda de led que recorre todo el portón.

En las versiones más equipadas, encontramos asientos delanteros con reglajes eléctricos y memoria, ventilación, calefacción en ambas filas y sistema de sonido premium Krell. La suspensión adaptativa, exclusiva del acabado N Line Style, permite ajustar la respuesta dinámica del coche según el modo de conducción elegido.

Mecánicas electrificadas

La oferta de motorizaciones se adapta a las nuevas normativas y preferencias del mercado. El motor gasolina 1.6 TGDi de 150 CV se presenta como el modelo de acceso. En diésel se mantiene el 1.6 CRDi, con potencias de 136 CV, con opciones micro-híbridas, con cambio automático e incluso de tracción total.

Un escalón por encima en materia de electrificación se encuentra la variante Hybrid convencional de 215 CV con cambio automático de seis velocidades. En lo más alto de la gama está el híbrido enchufable (PHEV) con 252 CV de potencia y una autonomía eléctrica homologada de hasta 71 kilómetros.

La variante enchufable estrena el modo Green Zone, que activa automáticamente la conducción cien por cien eléctrica en zonas sensibles como centros urbanos o áreas medioambientales restringidas, siempre que el nivel de batería y condiciones lo permitan.

En lo que a seguridad se refiere, todos los acabados incluyen el paquete Hyundai Smart Sense, que reúne el asistente de mantenimiento de carril, la frenada autónoma de emergencia con detección de peatones y ciclistas, el detector de fatiga o el sistema de luces automáticas.

Los acabados superiores incorporan además ayudas como el asistente de conducción en autopista, control de crucero adaptativo con anticipación en curvas, cámara de visión 360 grados, monitor de ángulo muerto con imagen real, detector de tráfico cruzado trasero, alerta de ocupación de las plazas traseras o incluso aparcamiento remoto. Se añade también un airbag central delantero a toda la gama.

El catálogo del Hyundai Tucson se estructura en torno a los niveles de acabado Klass, Tecno, Black Line, N Line y N Line Style para contar con una de las gamas más completas del mercado.