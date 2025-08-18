Hyundai Kona híbrido y eléctrico: Referentes SUV a ritmo electrificado

Las variantes híbrida y cien por cien eléctrica del Kona aportan altas dosis de tecnología, eficiencia y confort al segmento B-SUV

JAVIER PINÉS Lunes, 18 de agosto 2025, 05:11

Desde su lanzamiento, el Hyundai Kona se ha consolidado como uno de los referentes del competitivo segmento B-SUV. Con la llegada de su segunda generación, el modelo coreano daba un paso adelante en todos los frentes: diseño, tecnología, eficiencia y variedad mecánica.

Un vehículo que se desarrollaba partiendo de la versión eléctrica, una declaración de intenciones que refleja la estrategia de electrificación de la marca. Al desarrollo estético, común a toda la gama pero con particularidades propias según modelos, le caracteriza la combinación de líneas suavizadas con trazos más contundentes y angulosos, para crear una imagen en la que la firma lumínica de led adquiere especial relevancia tanto en el frontal como en la zaga.

Asimismo, el Kona se presenta más grande, espacioso y cómodo, al crecer de forma significativa respecto a su antecesor, con 4,36 metros de longitud, lo que supone 18 centímetros más que la generación anterior. Gana también 60 milímetros en distancia entre ejes, lo que se traduce en un mayor espacio interior, especialmente en las plazas traseras: 77 mm extra para las piernas y once para la cabeza.

Ampliar La doble pantalla conforma un panel digital para el sistema multimedia y el cuadro de mandos.

El maletero también mejora de forma notable, con 466 litros ampliables hasta 723 litros abatiendo los asientos traseros, que cuentan con configuración 40:20:40. El portón trasero eléctrico con altura ajustable facilita la carga.

En el habitáculo destacan las dos pantallas panorámicas de 12,3 pulgadas, una interfaz de usuario más intuitiva y funciones como la llave digital de nueva generación, actualizaciones remotas y el nuevo espacio de puesto de mando conectado. La palanca de cambios se sitúa ahora tras el volante, dejando una consola central más limpia y funcional.

Hasta 514 km de autonomía

El Hyundai Kona Eléctrico es la versión que mejor expresa el enfoque más innovador del modelo. Disponible en dos niveles de batería, ofrece una opción de 48,4 kWh con 156 CV y hasta 377 km de autonomía bajo el estándar de homologación WLTP, y una versión de autonomía extendida con 65,4 kWh y 218 CV, que alcanza los 514 km. Esta cifra lo sitúa entre los eléctricos con mayor alcance del segmento B-SUV.

Ampliar La versión eléctrica de autonomía extendida alcanza los 514 kilómetros de autonomía.

Incorpora además soluciones avanzadas como la función de carga bidireccional, que permite alimentar dispositivos eléctricos a través de tomas interiores o exteriores de hasta 3 kW. También dispone de una toma de 230V en la parte trasera de la consola central. También incluye elementos específicos para optimizar la eficiencia, como el modo de conducción 'i-Pedal', el sistema regenerativo inteligente, un 'head-up display' y materiales sostenibles en su interior. La oferta de esta variante eléctrica cuanta con las versiones Flexx para las dos potencias, y Tecno, N-Line y N-Line Style para la superior.

Eficiencia sin enchufe

La versión Kona Híbrido combina un motor de gasolina 1.6 GDi con un motor eléctrico, logrando una potencia conjunta de 129 CV. Este sistema híbrido convencional no necesita recarga externa y está asociado a una caja de cambios automática y tracción delantera. Ofrece una respuesta ágil y un consumo contenido con sólo 4,5 litros cada 100 kilómetros, convirtiéndolo en una opción interesante para quienes buscan eficiencia sin comprometer dinamismo ni habitabilidad.

Esta variante también se beneficia de las mejoras en espacio interior, confort y equipamiento del nuevo Kona, incluyendo las mismas funcionalidades de conectividad, pantallas, climatización y asistentes de conducción que el resto de la gama. Disponible en los acabados Maxx, Tecno, N-Line y N-Line Style los precios del Kona Híbrido parten desde los 33.000 euros.