Hyundai Ioniq 9: Un nuevo referente de su clase

Nacho Martín-Loeches Valencia Lunes, 14 de julio 2025, 09:26 Comenta Compartir

Teníamos muchas ganas de conocer el nuevo Hyundai Ioniq 9, y no es para menos, y es que este SUV de seis o siete plazas se ha convertido en el buque insignia de la marca coreana. Su aspecto no sólo es grande, también futurista y vanguardista. Con 5,06 metros de longitud, 1,98 de anchura y 1,79 de altura cuenta con una presencia imponente… y es algo que hemos percibido por todos sus costados. ¡Toca conocerlo!

No pasa desapercibido

Con el diseño que llega el Ioniq 9, es un coche que no pasa desapercibido. Se puede escoger entre diez colores con cinco perlados, tres mate y dos metalizados. Por delante su parrilla cerrada está protagonizada por una firma lumínica de píxeles que cuenta con diferentes patrones personalizables de iluminación para momentos, por ejemplo, como cuando abrimos o cerramos el coche. También hay una gran presencia del color negro, el cual camufla muy bien las cámaras y sensores que equipa este modelo, que no son pocas. Además, este color negro también lo percibimos en otros detalles del lateral y la trasera. Las llantas pueden ir desde las 19 hasta las 21 pulgadas y, ya que estamos en el lateral, nos fijamos en la gran amplitud de las puertas, sobre todo las traseras que dan acceso a dos filas de asientos. Gracias a esta amplitud, los pasajeros de la tercera fila pueden acceder de forma bastante sencilla, algo que no es nada fácil en un modelo de estas características.

Por detrás las formas son bastante cuadradas y, de nuevo, las luces son protagonistas y es el elemento más diferencial de esta zona. Ya que estamos situados en la zaga, toca hablar de un maletero muy polivalente: con todas las filas de asientos levantadas contamos con hasta 328 litros de capacidad, si abatimos la tercera fila alcanza 908 litros y si también tumbamos la segunda fila de asientos la cifra llega a los 2.494. Además, tenemos otro maletero bajo el capó que puede tener 52 u 88 litros de volumen según la versión.

Ampliar La firma lumínica de la trasera le da mucha personalidad a este coche.

El espacio es sobresaliente y eso es una de las principales cualidades de este vehículo que tiene apariencia de SUV y características de monovolumen.

Vamos al habitáculo. Este es el coche más evolucionado de Hyundai y se nota tanto a nivel tecnológico como de confort. Los elementos del interior son en su mayoría fabricados con materiales reciclados, pero no por ello se ve afectado a nivel de calidad. Los asientos en nuestra unidad de prueba eran de napa y también encontramos detalles en aluminio. A parte del gran espacio para todos los pasajeros estamos ante un interior realmente práctico. Sus espacios son muy numerosos y une a la perfección la tecnología con la practicidad y facilidad de uso de sus elementos. Todavía tenemos una zona de mandos para el control de sistemas como el de la climatización y otros sistemas y elementos, pero las pantallas también son protagonistas: tanto el cuadro de mandos digital como la pantalla central tienen un tamaño de 12,3 pulgadas, pero no son las únicas pantallas. En los laterales tenemos las dos que proyectan las imágenes de los espejos retrovisores en una gran calidad y, además, en el espejo retrovisor central, tenemos la opción de llevarlo como un espejo tradicional o una proyección de imagen de una cámara trasera con tan solo mover una pestaña. Que los retrovisores laterales vayan con cámaras es una opción de los modelos más equipados de la gama y, aunque nos costó un poco adaptarnos, son de los mejores que hemos probado por calidad de imagen y ubicación de las pantallas. Eso sí, yo me quedo con los espejos 'de toda la vida'.

Ampliar Muchas pantallas... pero sin dejar de lado los botones.

En el volante también tenemos botones y tras él se proyecta la imagen del 'head-up display'. Asimismo, este Ioniq 9 puede equipar un equipo de sonido Bose de catorce altavoces, cargador inalámbrico para el teléfono móvil y conexiones de USB tipo C de hasta cien vatios, por lo que podremos hacer la carga rápida con nuestros dispositivos. También tenemos la opción de masajes en las dos primeras filas de asientos y podemos elegir los patrones de la iluminación interior.

Pasando a las filas traseras, el espacio en ambas es realmente notable. Este coche se lleva una gran nota en este aspecto de espacio y confort. Y, para confort, debemos destacar la variante de seis plazas, y es que en esta versión los asientos de la segunda fila pueden reclinarse, tener un soporte para apoyar los pies en alto… e incluso se puede equipar un sistema giratorio para los asientos de 360 grados. En este sentido, si los giramos 180 grados, los ocupantes de la segunda y tercera fila de asientos pueden mirarse cara a cara.

Bien de prestaciones

Este modelo eléctrico tiene tres opciones mecánicas: un tracción trasera de 218 CV y dos de tracción total de 313 y 435 CV. El de menor potencia es el que más autonomía tiene con un rango de 620 kilómetros, mientras que los otros dos rondan los 600 kilómetros en ambos casos. Todos los Ioniq 9 equipan la batería de 110,3 kilovatios-hora y pueden cargar a un máximo de 350 kilovatios en corriente continua, una carga que permite recuperar en 24 minutos del diez al 80 por ciento de su capacidad. Además, es un coche que equipa la tecnología de carga bidireccional, por lo que puede darle energía eléctrica a elementos externos.

Ampliar Hay versiones de seis plazas en las que la segunda fila de asientos se puede girar.

Al volante

Arrancamos con el Ioniq 9 más prestacional y la suavidad de marcha es excelente. Por su manejo y maniobrabilidad no parece que estemos en un SUV de cinco metros, y su aislamiento del ruido exterior está muy bien conseguido. Tanto conduciendo como yendo de pasajeros este coche nos ha sorprendido para bien, y es que se nota que en Hyundai se ha puesto serios con la fabricación de este vehículo.

La aceleración de este modelo de 435 CV es también reseñable completando en 5,2 segundos el tramo de cero a cien kilómetros por hora. Además, cuenta con una capacidad de remolque de hasta 2.500 kilos. La inteligencia artificial también está presente en diferentes funciones, las ayudas a la conducción son extensas y efectivas e incluso podemos tener un sistema de recuperación de energía inteligente que se controla automáticamente con datos de la navegación anticipándose el propio coche a rotondas, carreteras, curvas, giros y límites de velocidad.

Por supuesto, este coche tan equipado... barato no es. Pero su precio no es un disparate si repasamos su equipamiento y prestaciones.

El Hyundai Ioniq 9 está disponible desde 69.900 euros para el tracción trasera hasta los 88.100 de la versión más equipada de 435 CV de potencia.