Familia numerosa y dos más, todos a bordo

Manu Cortés Sábado, 29 de noviembre 2025, 08:36 Comenta Compartir

El nuevo EBRO s900 PHEV 4x4 es el cuarto modelo de la marca en España, tras los modelos s400, s700 y s800. Con 4,81 metros de largo, 1,92 m de ancho y 1,74 m de alto, el nuevo EBRO s900 ofrece una presencia imponente. Su distancia entre ejes de 2,80 metros asegura un habitáculo espacioso, capaz de albergar hasta 7 pasajeros en una configuración de 2+3+2. El buque insignia de EBRO se lanza con una campaña promocional especial, que sitúa su precio en 38.990 euros, junto con condiciones exclusivas de financiación. El nuevo s900 PHEV tracción 4x4 cuenta con una garantía oficial de 7 años o 150.000 kilómetros, además de una cobertura ampliada de 8 años o 160.000 kilómetros para el sistema de propulsión eléctrica.

El propulsor híbrido enchufable del EBRO s900, con 3 motores eléctricos y un motor gasolina 1.5 litros TGDI de última generación, ofrece una potencia conjunta que alcanza los 425 caballos. Su batería de 34,46 kWh de capacidad permite recorrer hasta 140 kilómetros en modo totalmente eléctrico y superar los 1.000 km de autonomía total. Todo ello con un consumo medio de solo 1,68 litros/100 km (desde 6,88 litros con la batería descargada, utilizando solamente el propulsor de gasolina) y un nivel de emisiones muy bajo, lo que le otorga la etiqueta CERO emisiones de la DGT. Esta tecnología híbrida está orientada hacia un uso mayoritariamente eléctrico, adaptándose automáticamente a cada situación. Su sistema de gestión inteligente selecciona el modo de funcionamiento más eficiente -eléctrico puro, híbrido en serie, híbrido en paralelo o combustión pura- en función de las condiciones de conducción. Además, el EBRO s900 PHEV 4x4 ofrece hasta siete modos de conducción, que permiten ajustar el comportamiento del vehículo a todo tipo de terrenos y estilos de conducción.

El s900 PHEV 4x4 admite carga rápida en corriente continua de hasta 71 kW, una cifra de referencia en su categoría. Gracias a ello, la batería puede pasar del 30 al 80 % de su capacidad en solo 25 minutos. En corriente alterna, el modelo permite una potencia de carga de 6,6 kW, completando una carga completa en aproximadamente 5 horas y 20 minutos. Como el resto de los híbridos enchufables de la marca, el nuevo s900 incorpora la función V2L de carga bidireccional, que permite alimentar dispositivos externos como herramientas, electrodomésticos o equipos de acampada directamente desde el vehículo. La batería cuenta con un blindaje de triple capa que ofrece protección anticolisión, prevención frente a incendios y sellado impermeable, garantizando la máxima seguridad y durabilidad incluso en condiciones extremas.

El s900 PHEV 4x4 incorpora un sistema digital de última generación que eleva la experiencia de conducción a un nuevo nivel, integrando pantallas HD de alta resolución para la instrumentación digital y el sistema multimedia, impulsadas por el procesador Qualcomm Snapdragon, que garantiza un manejo rápido, fluido y preciso. Entre sus principales innovaciones destacan el Head-Up Display avanzado, el sistema de reconocimiento de voz inteligente y una pantalla central táctil de 15,6 pulgadas, que permite gestionar todas las funciones del vehículo: información y entretenimiento, navegación, conectividad, asistentes a la conducción, climatización, iluminación ambiental y la cámara de visión HD de 540°. También incorpora sensores de aparcamiento delanteros y traseros, sensor de lluvia y faros Full LED automáticos.

Los modelos híbridos enchufables PHEV de EBRO incorporan la aplicación «Auto», una herramienta de conectividad avanzada que amplía la experiencia a bordo más allá del vehículo. Concebida como una extensión digital del coche, permite controlar el climatizador, programar la carga eléctrica de forma inteligente o localizar el vehículo en tiempo real, entre otras funciones. En el apartado de seguridad, se ofrece una dotación de 26 sistemas avanzados de asistencia a la conducción y 10 airbags. Como novedad, incluye funciones de aparcamiento inteligente, entre ellas el asistente de recorrido inverso, capaz de memorizar los últimos metros del trayecto y reproducirlos automáticamente en sentido inverso, así como el asistente de estacionamiento totalmente automático, que permite aparcar sin intervención del conductor.

En materia de arquitectura, el nuevo buque insignia de EBRO estrena la plataforma modular T2X del grupo chino Chery, desarrollada para admitir sistemas de propulsión de combustión, híbridos y eléctricos de autonomía extendida. Se ha dado prioridad tanto al espacio interior como al comportamiento dinámico, incorporando una sofisticada suspensión trasera multibrazo en H, fabricada en aluminio, que proporciona mayor resistencia, control, estabilidad y confort de marcha. Además, la plataforma T2X ofrece altos niveles de rigidez estructural, gracias al uso de un 85 % de aceros de alta y ultra alta resistencia, lo que garantiza una mayor seguridad, precisión y durabilidad en todas las condiciones de conducción.

Ficha técnica EBRO s900 PHEV Combustible Gasolina + eléctrico

Motor híbrido enchufable

Potencia 425 caballos

Velocidad 180 kms/hora

0 a 100 5,4 segundos

Tracción 4x4

Autonomía eléctrica 140 kms

Autonomía total 1.000 kms.

Etiqueta DGT CERO

Largo 4,81 m.

Ancho 1,92 m.

Alto 1,74 m.

Plazas Siete

Precio 38.990 euros