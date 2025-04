Viejas fábricas de coches, gigafactorias y puertos españoles abren sus puertas a la industria china

Patxi Fernández Miércoles, 30 de abril 2025, 12:31 Comenta Compartir

Santana Motors S.L., Zhengzhou Nissan Automobile Co., Ltd. (ZZ Nissan) y Anhui Coronet Tech Co. anuncian conjuntamente una alianza estratégica para la producción de vehículos todoterreno innovadores en la histórica planta de Santana Factory en Linares, España. Este es solo un ejemplo de cómo la industria china está entrando en España y en Europa para revivir algunas marcas icónicas, y al mismo tiempo evitar los aranceles gracias a la fabricación o ensamblaje de vehículos en el viejo continente.

El gigante asiático ha demostrado la gran cantidad de recursos que poseen, además de su rápida adaptación, ya sea en el sector de las telecomunicaciones, las energías renovables o la industria automotriz. En cualquier caso, China lleva años siendo la pionera en producción de vehículos eléctricos a un precio más asequible que los fabricados por las marcas europeas.

Las marcas chinas están revitalizando las fábricas automotrices abandonadas en Europa, especialmente en España, con el objetivo de expandir su presencia en el continente. Así lo reconoció Shawn Xu, vicepresidente de la filial internacional de Chery, cuando anunció que sus marcas Jaecoo y Omoda fabricarían en España, dando así el primer salto a la producción de vehículos en Europa. Un anuncio que se ha materializado además con la recuperación de la icónica mara Ebro, que de la mano de este grupo automotriz asiático ya fabrica en la zona Franca de Barcelona.

Con una producción media diaria actual de 50 vehículos en dos turnos de trabajo, EBRO ya ha producido más de 1.800 unidades en lo que va de 2025, tras cerrar 2024 con unas 600 unidades fabricadas.

Ampliar Primeros EBRO híbridos enchufables fabricados en España F. P.

El primer vehículo producido en EBRO Factory fue un s700 con motorización de gasolina, ensamblado el pasado mes de diciembre, al que siguió el EBRO s800, un SUV de siete plazas que se ha convertido en el buque insignia de la marca. Con la incorporación del s700 PHEV y, próximamente, del s800 PHEV, EBRO amplía su gama con modelos electrificados.

El crecimiento industrial de EBRO también viene acompañado de un fuerte impulso al empleo. La marca española ya da trabajo a más de 850 personas en sus plantas de Barcelona (Zona Franca y Montcada i Reixac).

Para Rafael Ruiz, presidente de EV Motors -máxima accionista de EBRO-, «la fabricación del primer EBRO PHEV en nuestra planta de Zona Franca marca un hito fundamental en la historia de nuestra compañía y en el renacimiento de una marca icónica con más de 70 años de trayectoria. Este proyecto es mucho más que la producción de un vehículo; representa nuestro firme compromiso con la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo industrial en España. Estamos impulsando una iniciativa que contribuirá significativamente a la reindustrialización del sector en Barcelona, generando empleo de calidad y fortaleciendo el ecosistema de proveedores que hacen posible este plan».

Ampliar Santana vuelve a fabricar en Linares F. P.

Siguiendo unos pasos similares, la histórica fábrica de Santana Motors en la localidad española de Linares vuelve a la actividad, ya que gracias a un acuerdo con las chinas Zhengzhou Nissan Automobile Co., Ltd. (ZZ Nissan) y Anhui Coronet Tech Co. las instalaciones acogerán de nuevo la fabricación de vehículos todoterreno.

Desde Santana han explicado que durante los últimos años, los equipos técnicos y de desarrollo de Santana Motors, ZZ Nissan y Anhui Coronet han trabajado estrechamente para diseñar y certificar un vehículo completamente nuevo.

En los próximos meses, se presentará una gama innovadora de vehículos disponibles en versiones diésel de última generación y avanzadas soluciones híbridas enchufables (PHEV). Estos vehículos están especialmente diseñados para los amantes del off-road, combinando la robustez del 4x4 tradicional con las exigencias tecnológicas y sostenibles del futuro.

Según ha explicado Edu Blanco, CEO de Santana Motors, «esta alianza marca un hito fundamental para Santana Motors y representa un paso decisivo hacia el futuro. Estamos orgullosos de unir fuerzas con Zhengzhou Nissan y Anhui Coronet, reforzando nuestra visión de fabricar vehículos innovadores que reflejen la legendaria tradición de calidad y robustez de Santana, impulsando así la industria automotriz y el desarrollo económico en Linares y más allá».

Otro caso es el de SAIC, la matriz de MG, que ya estudia la posibilidad de fabricar en nuestro país, aunque también se barajan otras alternativas. Se espera que MG tome una decisión sobre la ubicación de su fábrica europea durante el verano de 2025, y tanto España como Turquía se perfilan como los principales contendientes para albergar la primera planta de MG en Europa. Aunque por el momento no existen confirmaciones oficiales por parte de SAIC, la planta podría tener una capacidad inicial de alrededor de 100.000 unidades al año, con la posibilidad de expandirse en el futuro, y se se especula con la producción de modelos eléctricos de gran éxito en Europa como el MG4.

La buena logística, las cadenas de producción del sector automovilístico y la localización «hacen de España un buen sitio» para invertir, según el CEO de la automovilística china Saic Motor, Leo Zhang, quien ha asegurado que nuestro país es «una de las mejores opciones» que baraja el grupo para instalar su fábrica de automóviles en Europa.

Gigafactorías para baterías

Al margen de las fábricas de vehículos, china ha mostrado igualmente interés en establecer gigafactorías en España, como una visión estratégica a largo plazo para asegurar su presencia en el creciente mercado europeo de vehículos eléctricos, aprovechando las ventajas que ofrece España y sorteando posibles barreras comerciales futuras.

Un ejemplo es la' Joint-Venture' de Stellantis y la china CATL para la construcción de una planta de baterías -gigafactoría- de baterías de fosfato de hierro y litio (LFP) en Zaragoza, con una inversión de hasta 4.100 millones de euros.

La fábrica, que se prevé que inicie su producción a finales de 2026 en la planta de Stellantis en Figueruelas, podría alcanzar una capacidad de hasta 50 gigavatios/hora (GWh), en función de «la evolución del mercado eléctrico en Europa» y del apoyo continuo de las autoridades de España y la Unión Europea.

Ampliar Avanzada tecnología detrás de las baterías F. P.

Por otra parte, la china Envision ha anunciado una inversión de 1.000 millones de dólares (algo más de 906 millones de euros) para la construcción de una fábrica de electrolizadores de hidrógeno en España. Se prevé que su construcción se inicie durante el primer semestre de 2026. Podrá suponer la creación de hasta un millar de puestos de trabajo aunque, por el momento, se desconoce la localización exacta de la fábrica.

Esta planta producirá electrolizadores de membrana de intercambio protónico de alta capacidad, electrolizadores alcalinos de baja presión y electrolizadores alcalinos de alta presión, fundamentales para el proceso de electrólisis, necesario en la producción de hidrógeno verde.

Este proyecto se desmarca de otro anunciado en julio de 2022 en el que Envision comprometió una inversión de otros 900 millones de euros para la construcción de una planta de hidrógeno renovable en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Puertos de entrada

El desarrollo económico de la automoción china afecta también de manera positiva a los puertos. Los vehículos chinos, tanto térmicos como eléctricos, están entrando en España principalmente a través de los puertos de Ferrol, Vigo, Barcelona y Valencia.

Barcelona es el puerto más importante para la importación de vehículos chinos a España ya que el 83% de los coches chinos que se venden en nuestro país entran por el puerto de Barcelona. Las importaciones de vehículos chinos a través de Barcelona han experimentado un crecimiento significativo del 35% en menos de dos años, pasando de ser insignificantes a representar una parte muy importante del total, con marcas como Maxus, MG y Omoda.

Ferrol se ha sumado recientemente como punto de entrada para los coches chinos en España. A principios de 2024, Arcfox, la marca de alta gama de coches eléctricos de BAIC, anunció la instalación de un centro logístico en el puerto exterior de la ciudad gallega, desde la que la marca automovilística envía contenedores de vehículos eléctricos hacia toda Europa.

Valencia es otro de los grandes puntos de entrada de vehículos a España, mostrando además un crecimiento en su actividad en el sector automovilístico. Los datos del Boletín Estadístico de la Autoridad Portuaria de València (APV) muestran que China se mantiene un año más como el principal socio comercial de Valenciaport con 702.633 contenedores gestionados en 2024