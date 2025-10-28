Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Las ventas de eléctricos e híbridos hunden a la gasolina y gasóleo en Europa

Patxi Fernández

Martes, 28 de octubre 2025, 10:48

Las matriculaciones de automóviles nuevos en la Unión Europea mostraron un aumento del 0,9% en lo que va del año hasta septiembre de 2025, comparado con el mismo periodo del año anterior, marcando así el tercer mes consecutivo de crecimiento.

Este impulso reciente se ha visto potenciado por el lanzamiento de nuevos modelos, con un sólido incremento del 10% solo en el mes de septiembre.

A pesar de este crecimiento general, la cuota de mercado de los vehículos eléctricos de batería (BEV) se mantuvo estable en el 16,1% en lo que va de año, cifra que, según el informe de la Asociación de Constructores Europeos ACEA, aún está por debajo del ritmo necesario en esta fase de la transición. No obstante, esto representa un avance respecto al 13,1% registrado en el mismo periodo de 2024.

Los vehículos híbridos eléctricos (HEV) se consolidaron como la opción de motor más popular entre los compradores, alcanzando el 34,7% de la cuota de mercado de la UE. Sus matriculaciones ascendieron a 2.793.079 unidades hasta septiembre de 2025, impulsadas por crecimientos significativos en los cuatro mercados más grandes: Francia (+28,8%), España (+28,1%), Alemania (+10,6%) e Italia (+9,2%).

Híbridos lideran las ventas

Los coches eléctricos de batería (BEV) registraron 1.300.188 nuevas matriculaciones en los primeros nueve meses de 2025. Tres de los cuatro principales mercados de la UE para BEV experimentaron aumentos: Alemania (+38,3%), Bélgica (+12,4%) y Países Bajos (+3,9%). El caso de Francia fue la excepción con un ligero descenso del 0,2%, si bien en septiembre de 2025 tuvo un aumento interanual del 11,2%.

Por su parte, los eléctricos híbridos enchufables (PHEV) también mostraron un notable crecimiento, con 722.914 unidades matriculadas, lo que les otorga el 9% de las matriculaciones de vehículos en la UE (frente al 6,9% del año anterior). Este aumento fue impulsado por incrementos importantes en España (+105,2%), Alemania (+63,9%) e Italia (+72,6%).

En cuanto a la variación interanual en septiembre de 2025, los BEV subieron un 20%, los HEV un 15,9%, y los PHEV registraron su séptimo mes consecutivo de fuerte crecimiento con un alza del 65,4%.

Gasolina y diésel caen

En contraste con el crecimiento de los vehículos electrificados, la cuota de mercado combinada de los coches de gasolina y diésel descendió al 37%, una caída considerable respecto al 46,8% registrado en el mismo periodo de 2024.

Las matriculaciones de vehículos de gasolina disminuyeron un 18,7% hasta finales de septiembre de 2025, con fuertes caídas en los principales mercados: Francia (-32,8%), Alemania (-23,5%), Italia (-16,6%) y España (-13,2%). La cuota de mercado de la gasolina se redujo del 34,4% al 27,7%.

El mercado de vehículos diésel experimentó un descenso del 24,7% en lo que va de año, resultando en una cuota de mercado del 9,3% hasta septiembre de 2025. La variación interanual de septiembre de 2025 confirmó esta tendencia con una disminución del 7,8% para la gasolina y del 14,3% para el diésel.

