El sector del renting roza los 7.000 millones de inversión en 2025

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:16

Las matriculaciones en renting crecieron un 16,47% en octubre, hasta 30.992 automóviles, con una inversión de 739 millones de euros, un 22,51% más que en octubre de 2024, según los datos divulgados este jueves por la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER).

En el acumulado del año, se matricularon un 4,60% más de vehículos de reting respecto a los diez primeros meses del año 2024, hasta llegar a 288.481 unidades.

El peso del renting en el total de las matriculaciones en el acumulado a octubre de 2025 es del 25,50%, mientras que, en el mismo periodo de 2024, era del 27,78%. El segmento de vehículos donde más representación tiene el renting es el de derivados, furgonetas y pick up, en el que el sector copa el 42,04% del mercado.

Solo en octubre, el renting ha supuesto el 50,31% del conjunto del canal de empresa, mientras que en octubre de 2024 suponía el 49,11%. En el acumulado, el renting tiene un peso en el canal de empresa del 48,39%, frente al 49,03% que registraba al cierre de octubre de 2024.

Fotografía del rentong AER

La inversión total, realizada en la adquisición de vehículos nuevos por las compañías de renting, a octubre de 2025, ha alcanzado los 6.662 millones de euros, un 6,61% más que en el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizó una inversión de 6.249 millones de euros.

Ranking de marcas y modelos AER

«Un mes más el renting ha demostrado su fortaleza y su papel decisivo en la movilidad de nuestro país. 2025 está siendo un año de consolidación y, a falta de dos meses para cerrar el año, parece que se alcanzará el objetivo de las 350.000 unidades matriculadas y los casi 8.000 millones de inversión en compra de vehículos», ha apuntado el presidente de la AER, José-Martín Castro Acebes.

En octubre se ha registrado una inversión de 739 millones de euros, un 22,51% más que en octubre de 2024, cuando se invirtieron 603 millones de euros.

