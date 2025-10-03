Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Antifraude confirma los pagos irregulares del Ayuntamiento de Morella a la empresa de Francis Puig, hermano del expresidente
Los vehículos con motorización Gasolina (34,78%) copan la mayor cuota del mercado, seguidos por los Diésel (29,24%) F. P.

El 'rent a car' acelera: matriculaciones crecen un 19,2% hasta septiembre

Canal Motor

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:57

Comenta

El 'rent a car' ha cerrado los nueve primeros meses del año con un crecimiento en el número de matriculaciones del 19,2% -entre turismos e industriales-, situándose en la cifra de 190.836 unidades, según datos de la consultora MSI para Feneval.

Los datos correspondientes al mes de septiembre se sitúan en los 4.672 vehículos, un 4,6% más que en el mes de agosto de 2025.

Por su parte, el canal de particulares registró durante los nueve primeros meses del año un aumento del 48,5%, hasta las 48.634 matriculaciones. En el caso del canal de empresas, el acumulado creció un 469%, con 47.033 matriculaciones.

A lo largo del mes de septiembre y, dentro del canal RAC las únicas motorizaciones que crecen son los vehículos puramente eléctricos y los Diésel Mild Hybrid, que experimentan un 23,18% y un 19,29%, respectivamente. Por su parte, las mayores caídas corresponden a los motores de Gas natural comprimido, con una disminución del 100%; seguidos por los vehículos Gasolina/Eléctrico, con un 45,05% menos; y los Gasolina Mild Hybrid, con un 32,84%.

En el cómputo total, a lo largo del mes de septiembre, los vehículos con motorización Gasolina (34,78%) copan la mayor cuota del mercado, seguidos por los Diésel (29,24%). En cuanto a los vehículos de motorización plenamente eléctrica, su cuota total en el mercado es mayor que la registrada en meses anteriores, alcanzando un 5,80%.

Extremadura se posiciona como la Comunidad con un mayor nivel de crecimiento mensual si se compara con el mismo mes del ejercicio anterior, (+800%). También destacan los datos de Galicia (+483,33%) y Cantabria (+400%). Por otro lado, Islas Baleares, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha registran los mayores descensos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma que el cuerpo calcinado es el de Bea Guijarro
  2. 2 Quevedo cancela su concierto de hoy en Valencia
  3. 3 «Queremos que se haga justicia, no me creo que Bea subiera en chanclas a la montaña»
  4. 4 La última imagen de Bea
  5. 5 Una inmobiliaria de Valencia transforma una guardería en 12 apartamentos de hasta 170.000 euros
  6. 6

    Disney busca trabajadores en Valencia
  7. 7

    Mascarell revienta el pleno de Les Corts por su rifirrafe con la diputada con Síndrome de Down
  8. 8

    Vendido en 48 horas un bloque de pisos para coliving entre Ruzafa y la Ciudad de las Artes
  9. 9 Un incendio en una fábrica sin actividad de Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  10. 10 Chóferes de empresas de la red narcoportuaria ya buscan empleo en otras compañías

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El 'rent a car' acelera: matriculaciones crecen un 19,2% hasta septiembre

El &#039;rent a car&#039; acelera: matriculaciones crecen un 19,2% hasta septiembre