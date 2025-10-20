El precio del seguro de coche alcanza un máximo histórico superando los mil euros

Canal Motor Lunes, 20 de octubre 2025, 11:05 Comenta Compartir

El precio de los seguros de coche ha experimentado un incremento del 12,28% en el tercer trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, situando la prima media en 1.005,62 euros.

Este valor representa un máximo histórico, según el 'Índice de precios del seguro de coche' elaborado a partir de aproximadamente 23.000 tarificaciones mensuales de los usuarios de su comparador.

El informe de Kelisto.es, que analiza información de más de 20 compañías del mercado asegurador, señala que, si bien el encarecimiento intertrimestral ha sido más moderado, con un aumento de solo el 1,49%, los continuos incrementos de años consecutivos han llevado la prima a superar la barrera de los mil euros.

Más gasto en pólizas

De media, esta subida de precios implica que los conductores españoles gastaron 110 euros más al año en sus seguros de coche durante el tercer trimestre de 2025 en comparación con 2024.

Teniendo en cuenta que el 79% de los hogares del país cuenta con una póliza de este tipo, el sobrecoste total para los conductores españoles se cifra en 1.630 millones de euros.

Al analizar las distintas modalidades de pólizas, se observan diferencias significativas en las tendencias de precios. La modalidad a todo riesgo sin franquicia es la que mantiene una evolución más alcista, registrando un aumento interanual del 26,72% y alcanzando una prima media de 3.251 euros. Este tipo de seguro ha encarecido su coste anual en 685 euros de promedio y, en la evolución intertrimestral, volvió a subir un 3,04%.

Por su parte, el seguro a terceros, la opción más básica, también se encarece por segundo trimestre consecutivo en un 12%, pasando de una prima media de 442 euros a cerca de 500 euros.

En contraste, la modalidad de terceros ampliado, la más contratada por los conductores en España, ha bajado de precio por segundo trimestre consecutivo.

En tasa interanual, el descenso ha sido del 6,09%, situándose la prima media en 527,18 euros frente a los 561 euros de 2024. En tasa intertrimestral, la caída ha sido de un 0,07%. En cuanto a la evolución mensual, el análisis destaca que agosto de 2025 fue el mes que registró los mayores incrementos de costes, con una media del 2,75%. En ese mes, el seguro a todo riesgo se encareció casi un 5%, mientras que en los meses restantes el aumento no superó el 2%.

