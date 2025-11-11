Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Resultados de La Bonoloto de hoy lunes, 10 de noviembre

China levanta la prohibición de exportar chips de Nexperia

ABC

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:04

Comenta

China ha levantado la prohibición de exportar semiconductores fabricados por Nexperia, según confirmó el fabricante alemán Aumovio SE, proveedor de componentes para la industria automotriz. La decisión marca un avance significativo en el conflicto internacional en torno al productor neerlandés de chips, propiedad china.

El consejero delegado de Aumovio, Philipp von Hirschheydt, explicó que la compañía ha reanudado los envíos de chips y componentes de Nexperia tras recibir esta semana una licencia de exportación de las autoridades de Pekín. El Ministerio de Comercio chino eliminó oficialmente la restricción el viernes.

El levantamiento de la medida coincide con los movimientos del Gobierno de Países Bajos, que, según Bloomberg, estaría dispuesto a suspender su intervención sobre Nexperia tras haber asumido el control de la empresa el mes pasado.

Aumovio, escindida recientemente del grupo Continental AG, fabrica sensores, frenos y sistemas de conducción automatizada, y cuenta con una docena de plantas en China. Entre sus clientes se encuentran fabricantes como BMW, Volkswagen y Stellantis.

La compañía transporta los chips desde China hasta Hungría para su posterior distribución a su red de producción europea. Von Hirschheydt advirtió, no obstante, que «aún tomará cierto tiempo hasta que todos los procedimientos vuelvan a la normalidad» y que podrían persistir interrupciones durante las próximas cuatro a seis semanas. Aun así, afirmó que, si la situación se mantiene estable, «no se prevé que las operaciones se vean afectadas».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hospitalizado en estado de coma un policía tras sufrir una agresión en plena calle en Vinalesa
  2. 2 Una pelea a botellazos entre dos grupos de jóvenes se salda con once detenidos y cinco heridos en Valencia
  3. 3 Preocupación por el estado de salud de Adrián Rodríguez: «Esta vez no hay un hasta pronto»
  4. 4 Un accidente colapsa el by-pass con 18 kilómetros de retenciones y también afecta a la V-21 y V-30
  5. 5

    «Las obras en la avenida Giorgeta nos han destrozado el negocio»
  6. 6

    La jueza de la dana rechaza investigar si Maribel Vilaplana mintió en su declaración
  7. 7

    Cuatro fallecidos de la dana utilizaron el botón del servicio de teleasistencia para pedir ayuda a la Generalitat desde las 15.51
  8. 8 La misteriosa historia de Selim: siete meses desaparecido y una aparición súbita en Algemesí
  9. 9

    Pérez Llorca se pone en manos de Feijóo para ser candidato a presidir la Generalitat
  10. 10 Sanidad amplía en la Comunitat Valenciana a toda la población la vacunación de la gripe en pleno repunte de casos y hospitalizaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias China levanta la prohibición de exportar chips de Nexperia