China levanta la prohibición de exportar chips de Nexperia

China ha levantado la prohibición de exportar semiconductores fabricados por Nexperia, según confirmó el fabricante alemán Aumovio SE, proveedor de componentes para la industria automotriz. La decisión marca un avance significativo en el conflicto internacional en torno al productor neerlandés de chips, propiedad china.

El consejero delegado de Aumovio, Philipp von Hirschheydt, explicó que la compañía ha reanudado los envíos de chips y componentes de Nexperia tras recibir esta semana una licencia de exportación de las autoridades de Pekín. El Ministerio de Comercio chino eliminó oficialmente la restricción el viernes.

El levantamiento de la medida coincide con los movimientos del Gobierno de Países Bajos, que, según Bloomberg, estaría dispuesto a suspender su intervención sobre Nexperia tras haber asumido el control de la empresa el mes pasado.

Aumovio, escindida recientemente del grupo Continental AG, fabrica sensores, frenos y sistemas de conducción automatizada, y cuenta con una docena de plantas en China. Entre sus clientes se encuentran fabricantes como BMW, Volkswagen y Stellantis.

La compañía transporta los chips desde China hasta Hungría para su posterior distribución a su red de producción europea. Von Hirschheydt advirtió, no obstante, que «aún tomará cierto tiempo hasta que todos los procedimientos vuelvan a la normalidad» y que podrían persistir interrupciones durante las próximas cuatro a seis semanas. Aun así, afirmó que, si la situación se mantiene estable, «no se prevé que las operaciones se vean afectadas».