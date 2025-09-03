Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La demanda de vehículos de cero emisiones está creciendo de manera acelerada Feneval

El canal de alquiler de vehículos en España se dispara un 22% en agosto

Patxi Fernández

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:02

El sector del alquiler de vehículos (RAC) ha cerrado el mes de agosto con un notable crecimiento en el número de matriculaciones. Según datos de la consultora MSI para FENEVAL, el canal registró un aumento del 22,27%, alcanzando las 3.322 unidades matriculadas. Este dinamismo se posiciona por encima de otros canales clave del mercado.

Mientras que el «rent a car» disfrutó de un fuerte crecimiento, el canal de empresas registró un aumento del 19,22%, con 30.587 matriculaciones, y el de particulares, un 15,74%, con 38.091 unidades vendidas.

Este desempeño consolida al canal de alquiler de vehículos como uno de los principales motores de la recuperación del mercado automovilístico español.

La demanda de vehículos de cero emisiones está creciendo de manera acelerada dentro del sector del alquiler. Las matriculaciones de vehículos puramente eléctricos se dispararon un 277,08% en agosto, alcanzando las 181 unidades nuevas.

Impulso del vehículo eléctrico

Aunque las motorizaciones diésel y gasolina aún dominan la flota con una cuota conjunta superior al 74%, la adopción de vehículos eléctricos está ganando terreno, con una cuota de mercado del 5,45%.

Además de los eléctricos, otros tipos de motorizaciones también experimentaron crecimientos significativos, como los vehículos diésel/eléctricos enchufables (+100%) y los de gasolina/eléctricos (+82,14%).

Distribución territorial F. P.

El crecimiento de las matriculaciones en el canal de «rent a car» no fue uniforme. Cantabria se posicionó como la comunidad autónoma con el mayor aumento interanual, con un espectacular +333,33%. Le siguieron de cerca las Islas Baleares (+300%) y Aragón (+228,57%). Por el contrario, comunidades como la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Galicia registraron los mayores descensos en el mes.

El cierre del octavo mes del año confirma que el canal de alquiler de vehículos no solo se está recuperando de manera robusta, sino que también está impulsando la adopción de tecnologías más limpias, en un contexto de creciente demanda turística y empresarial.

