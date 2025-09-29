ECOMOV cierra su décima edición como referente de la movilidad cero emisiones

Más de 15.500 visitantes pasan por el Tinglado 2 para consolidar este certamen líder del sector del vehículo electrificado

La concentración AUTO-ELECTRIC ha reunido a casi 40 modelos de las principales marcas, con especial protagonismo de las novedades de Ford.

Con un sol radiante y unas agradables temperaturas la feria ECOMOV despedía ayer domingo una más que brillante décima edición. Unas condiciones meteorológicas inmejorables que han ayudado a cerrar un exitoso fin de semana en cuanto a organización y asistencia de público, con más de 15.500 visitantes al Tinglado 2 de la Marina de Valencia, para asistir al que ya se ha consolidado como el evento de referencia para el sector de la movilidad 'cero emisiones'.

No en vano, el concepto de este acontecimiento basado en la exposición de vehículos, pruebas dinámicas y venta directa ha sido la clave para perdurar a lo largo de 10 ediciones, y para servir de modelo para los numerosos eventos similares que han proliferado por toda la geografía española que literalmente han copiado su productivo modus operandi.

De esta manera, y tras las dos concurridas jornadas iniciales, le mañana del domingo comenzaba con la llegada de un goteo incesante de usuarios y curiosos que apuraban las últimas horas para poder ver y probar la amplia flota de vehículos trasladada a esta icónica zona de la ciudad de Valencia.

Una constante presencia de público que ha mantenido en activo a los equipos de asesores y especialistas de las diferentes empresas distribuidoras de automóviles y motocicletas durante los tres días de duración del evento.

Ventas cerradas

En este sentido, cabe destacar el notable número de operaciones cerradas en la misma feria, así como las que los propios expositores estiman que se harán efectivas a lo largo de las dos próximas semanas, tras los primeros contactos realizados.

Así pues, ECOMOV se ha vuelto a presentar como algo más que una mera exposición de vehículos. El esfuerzo económico, humano y material realizado por las concesiones y marcas participantes, ha tenido una gran repercusión como se ha podido comprobar en las numerosas peticiones de información y solicitud de pruebas realizadas por un usuario cada vez más concienciado por estas nuevas alternativas a los motores de combustión tradicionales.

Un claro ejemplo es el argumentado por Jorge Bialade, directivo de la firma española de motos eléctricas Velca; «el usuario viene cada vez con una mayor información y consciente de las ventajas que ofrece la movilidad eléctrica». Gran parte de los asistentes a ECOMOV se encuadran en un perfil de usuarios más maduros y decididos al cambio, a los que no hay que convencer, si no asesorar de la mejor manera para adecuar a sus necesidades la electrificación adecuada.

Reunión de eléctricos

Para concluir esta décima edición de ECOMOV se ha vuelto a celebrar la tradicional concentración AUTO-ELECTRIC. En esta ocasión, esta concentración ha reunido a casi 40 vehículos de todas las marcas, con una especial presencia de unidades de Ford, incluidas sus últimas incorporaciones como el Capri.