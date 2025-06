La DGT confirma si es seguro conducir con las gafas que venden en las farmacias

Mario Lahoz Valencia Domingo, 15 de junio 2025, 01:03 Comenta Compartir

Casi el 80% de la población en España tiene algún problema relacionado con la visión, según el informe 'La visión en España 2020' al que la Dirección General de Tráfico hizo referencia en 2022. Teniendo en cuenta que, a través de los ojos, los conductores reciben el 80% de la información, es imprescindible usar las gafas adecuadas.

La DGT desvela que un 30% de los españoles sufre dos problemas en su visión y un 14%, tres. Los principales trastornos son la presbicia (42%), miopía (39%), astigmatismo (39%) e hipermetropía (18%). La normativa permite conducir con una agudeza visual binocular de 0,5 (con o sin corrección).

Eso sí, los conductores deben ponerse al volante con la mejor visión posible. Si consigue una visión superior a ese 0,5 con lentillas o gafas, es imprescindible que las use, aunque no esté obligado. Eso sí, deben ser las gafas correctas. Esta puntualización es necesaria ya que hay algunos modelos que no son adecuados para la conducción.

Salvador Alsina, presidente de Visión y Vida dió la respuesta en una entrevista para la revista de la DGT. «Las gafas premontadas están prohibidas para conducir», aseguró. Este tipo de lentes son las que están disponibles en las farmacias y en otros establecimientos, como algunas oficinas de Correos, que no tienen nada que ver con una óptica.

En este sentido, vienen con unos valores prefijados que no siempre se adaptan correctamente a la necesidad de cada persona. Además, no sirven para corregir la visión de lejos.

El uso de gafas o lentillas obligatorias está reflejado en el carné de conducir. Es el número 12, a través de una serie de códigos, el encargado de informar si el conductor precisa de estos elementos para conducir.