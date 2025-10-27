Dacia Spring: Un urbanita con nuevas ambiciones

La puerta de acceso a la gama Dacia se actualiza con nuevos motores de 70 y 100 CV, junto a una nueva batería y un equipamiento más completo

JAVIER PINÉS Lunes, 27 de octubre 2025, 13:01 Comenta Compartir

Dacia sigue puliendo su propuesta más ambiciosa en movilidad eléctrica con la renovación del Spring, un modelo que desde su lanzamiento ha vendido más de 179.000 unidades en Europa. Con una receta que mezcla lo esencial con lo práctico, este coche de eminente carácter urbano estrena importantes mejoras mecánicas, dinámicas y tecnológicas, que amplían sus miras más allá de la ciudad sin perder su principal seña de identidad; contar con uno de los precios más bajos del mercado eléctrico.

La gran novedad de esta renovada gama está bajo el capó. El Spring sustituye sus anteriores versiones de 45 y 65 CV por dos nuevos motores eléctricos de 70 y 100 CV, lo que supone un notable salto en rendimiento. Algo que se nota en recuperaciones entre 80 y 120 km/h, donde se gana notablemente en empuje, permitiendo que el Spring se desenvuelva con mayor soltura fuera del entorno urbano.

Las cifras hablan por sí solas. El Spring 100 acelera de 80 a 120 km/h en 6,9 segundos, mientras que el Spring 70 lo hace en 10,3 segundos. El modelo anterior de 65 CV necesitaba 14 segundos, y el de 45 CV, alrededor de 26,2 segundos...

Nueva batería LFP

Ambas versiones incorporan una nueva batería de 24,3 kWh con tecnología litio-ferrofosfato (LFP), una primicia en Renault Group. Esta química mejora la durabilidad, la seguridad térmica a la vez que reduce los costes.

Ampliar Nueva pantalla central de diez pulgadas.

Aunque no se han anunciado cambios significativos en autonomía —225 km en ciclo WLTP con llantas de 15 pulgadas—, sí se ha optimizado la eficiencia, ya que el consumo declarado se sitúa en 12,4 kWh/100 km.

Además, el Spring puede cargar ahora del 20 al 80 por ciento en solo 29 minutos si se equipa el cargador opcional de corriente continua de 40 kW (antes 30 kW). De serie, cuenta con un cargador de 7 kW en corriente alterna, capaz de recargar del 20 al 100 por ciento en 3 horas y 20 minutos usando un wallbox.

Mayor dinamismo

Pero el Spring solo mejora en potencia. Dacia ha reforzado la parte central de la plataforma y ha instalado una nueva barra estabilizadora —por primera vez en el modelo—, mejorando la rigidez estructural y el reparto de masas. También se han afinado los amortiguadores y muelles, lo que se traduce en un comportamiento más estable y cómodo.

Ampliar La practicidad es uno de sus puntos fuertes.

Otros ajustes como la dirección asistida más precisa, las nuevas llantas de 15 pulgadas y los mejoras aerodinámicas (nuevo alerón y carenados inferiores) completan este salto dinámico. El resultado: un coche más seguro y capaz en carretera, sin perder agilidad en ciudad.

Dos motores, dos acabados

Dacia mantiene su estrategia de gama simplificada estructurada en dos versiones. El acceso a la misma corresponde al Expression, con el motor de 70 CV y un equipamiento de serie con cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas, volante de 3 radios regulable en altura, dirección asistida, sistema Media Control con toma USB, limitador y de velocidad o el mando de la radio en el volante. Completan la dotación de origen el cierre centralizado de puertas con mando a distancia, las ventanillas delanteras eléctricas, los sensores de estacionamiento traseros, una toma de 12V y la climatización manual.

La terminación Extreme, ya con el motor de 100 CV, añade detalles en color cobre, retrovisores y ventanillas traseras eléctricos, sistema multimedia con pantalla central de diez pulgadas, dos tomas USB conectividad inalámbrica.

Ampliar Toda la gama se sitúa por debajo de los 20.000 euros.

Asimismo, Spring mantiene todo su carácter práctico y robusto, sin florituras innecesarias. Algo que se deja ver en detalles como una capacidad de maletero de 308 litros (1.004 litros con los asientos abatidos), que le permite presumir de uno de los mayores volúmenes de carga de su categoría. También cuenta con el sistema 'Vehicle To Load', que permite enchufar dispositivos eléctricos directamente al coche.

Precio imbatible

A pesar de todas las mejoras, el Spring sigue siendo uno de los coches eléctricos más baratos del mercado, con un precio de entrada que puede quedarse en solo 16.900 euros. Además, toda la gama se sitúa por debajo del umbral de los 20.000 euros.