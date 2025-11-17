Dacia Sandero: Mejoras globales para aumentar el liderato

El modelo más vendido del mercado español recibe una renovación estética, tecnológica y de equipamiento que incluye motores más eficientes

El Dacia Sandero 2024 mantiene intacta su receta de éxito, pero da un paso más para seguir siendo líder en su categoría. Con más de 309.000 unidades vendidas en Europa en el último año, este modelo compacto también avanza con paso firma en el mercado español con un liderazgo incontestable durante los últimos años. .

Ahora, el Sandero recibe una completa actualización enfocada en tres frentes: diseño, confort tecnológico y una gama de motorizaciones más eficientes, manteniéndose como una de las opciones más razonables y prácticas del segmento B.

Frontal con identidad propia

A nivel estético, la novedad más llamativa es la incorporación de una nueva firma luminosa de led en forma de 'T' invertida en su actualizado frontal. Esta solución de diseño, integrada en los faros led, conecta visualmente con la nueva calandra a través de una fina línea de puntos blancos.

El paragolpes también ha sido rediseñado para integrar mejor el conjunto óptico y la calandra. En la parte trasera, las ópticas ganan personalidad gracias a un nuevo diseño tipo píxel.

En el interior, se ha buscado mejorar el ambiente sin comprometer la filosofía esencial de la marca. El salpicadero y las puertas delanteras incluyen ahora nuevos remates textiles en azul o tejido vaquero, según el acabado. Los asientos estrenan tapicerías más agradables al tacto y visualmente más cuidadas.

En los niveles más altos, como el Journey o el Extreme en el caso del Stepway, se incorporan materiales como el TEP microcloud lavable o alfombrillas de goma integrales, pensados para un uso más rudo y duradero.

Destaca la ergonomía del nuevo volante, más cómodo de manejar, así como la aparición del E-Shifter para las versiones automáticas, un mando compacto y elegante que libera espacio y mejora la estética.

Mayor conectividad

El apartado multimedia da un salto significativo. En las versiones más equipadas, el Sandero monta una pantalla central táctil de 10 pulgadas, compatible de forma inalámbrica con los entornos Apple CarPlay y Android Auto. En los niveles de acabado básicos, se mantiene el sistema Media Control, que permite conectar el smartphone y usar sus funciones desde un soporte específico en el salpicadero.

Por encima, el sistema Media Nav Live añade navegación conectada con datos de tráfico en tiempo real y actualizaciones de mapas durante 8 años, además de un sistema de sonido mejorado Arkamys 3D Sound System con seis altavoces. Para completar la conectividad, se puede incorporar un cargador inalámbrico en la consola central.

GLP con cambio automático

En el plano mecánico, Dacia da un paso relevante con la llegada del motor Eco-G 120, una evolución del conocido bloque 1.0 turbo de tres cilindros adaptado para funcionar con gasolina y GLP. Esta nueva versión gana potencia hasta alcanzar 120 CV, frente a los 100 anteriores, y por primera vez puede asociarse a una caja automática de doble embrague de seis velocidades.

Además, se ha aumentado la capacidad del depósito de GLP hasta los 49,6 litros, lo que permite ampliar un 20 por ciento la autonomía en ese modo. La autonomía combinada entre GLP y gasolina alcanza nada menos que 1.590 kilómetros, lo que convierte al Sandero en uno de los modelos más aptos para largos trayectos sin repostar.

El motor gasolina TCe 100 también ha sido actualizado, ahora con 10 CV más para alcanzar los 100 caballos, siempre asociado a un cambio manual de seis marchas. En el caso del Sandero Stepway, se mantiene la opción del TCe 110, que aporta un punto más de vivacidad.

Equipamiento ADAS

Para cumplir con las nuevas normativas europeas, el Sandero añade sistemas de ayuda a la conducción más avanzados, como la frenada automática de emergencia con detección de peatones, ciclistas y motociclistas, o el sistema de atención del conductor.

Además, se puede equipar con luces de carretera automáticas, cámara multivisión y espejos retrovisores eléctricos y plegables, agrupados en un paquete opcional llamado Driving Pack.