Dacia Bigster: robustez, modularidad y tecnología «ECO»

Dacia irrumpe en el segmento C con el Bigster, el nuevo buque insignia de la marca que se posiciona como una oferta única en el mercado, ofreciendo la mejor relación valor/precio en los C-SUV.

Este modelo responde a la necesidad de muchos clientes del segmento C-SUVde renovar su vehículo sin renunciar a confort, prestaciones y habitabilidad.

El diseño del Bigster afirma con fuerza su robustez. Sus generosas dimensiones se acentúan con formas geométricas y lineales que van a lo esencial. Las imponentes aletas, los faros y las luces traseras llevadas a los extremos refuerzan su sólida silueta en la carretera. El vehículo rechaza la tendencia del negro brillante y opta por una mezcla de negro brillante y mate, más resistente.

En un enfoque de sostenibilidad, las protecciones que recorren toda la carrocería están fabricadas en Starkle, un material con alto contenido de plástico reciclado, utilizado sin pintar. Los protectores delanteros y traseros, además, están tintados en masa, lo que los hace más duraderos. El modelo incorpora llantas de aleación de 17 o 18 pulgadas de serie, con opción a 19 pulgadas en el acabado superior Journey.

Por primera vez en Dacia, los acabados superiores pueden incluir la oferta bitono con techo negro.

En el interior, el diseño de David Durand privilegia el espacio, la ergonomía y el confort. El salpicadero, alto y vertical, aumenta el espacio disponible para los pasajeros delanteros. La información de conducción se recoge en el cuadro de instrumentos digital de 7 o 10 pulgadas, mientras que el sistema multimedia se centraliza en una pantalla táctil de 10,1 pulgadas (de serie en todos los Bigster). Una línea de color verde conecta elegantemente ambas pantallas, favoreciendo su integración visual.

El Bigster ofrece, por primera vez en Dacia una consola central alta en los acabados superiores, que incluye reposabrazos con compartimento refrigerado y cargador por inducción. La firma Dacia en forma de Y está presente tanto en el interior (aireadores y tiradores de las puertas) como en el exterior (luces delanteras y traseras LED).

El nuevo Bigster se beneficia de la plataforma CMF-B, lo que le permite ofrecer unas dimensiones interiores especialmente generosas, con la distancia al techo más amplia del segmento y la mejor longitud para las piernas de los pasajeros traseros. El modelo tiene capacidad para cinco personas y destaca con el mejor volumen de maletero de su segmento, hasta 702 litros bajo la bandeja, estableciendo nuevas referencias en longitud y altura del espacio de carga.

Ampliar Ficha técnica: Motores: híbrido e híbrido/gasolina GLP de 130-155 CV Consumo: desde 4,6 l/100 km y 7 l/100 en GLP Dimensiones largo/ancho/alto (en metros): 4,57/1,81/1,71 Maletero: 667 litros Precio: desde 24.590 euros

La modularidad 40/20/40 de la banqueta trasera permite abatir los asientos con la función Easy Fold (desde el maletero) y ofrece un piso de maletero plano con una longitud máxima de carga de 2,7 metros.

El SUV incorpora YouClip, el nuevo sistema de accesorios inteligente de Dacia, con 5 puntos de fijación de serie en el habitáculo para sujetar accesorios prácticos como un soporte para tablet, una bolsa de almacenamiento o un ingenioso dispositivo «3 en 1» (portavasos, gancho y lámpara portátil). Otros equipamientos que facilitan la vida diaria son la tarjeta manos libres y el portón trasero con apertura eléctrica.

El Bigster presenta nuevos motores Dacia con diferentes niveles de hibridación, lo que les permite beneficiarse de la etiqueta ECO. El uso de materiales sostenibles se ha incrementado notablemente, conteniendo casi un 20% de plásticos reciclados.