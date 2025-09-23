Citroën Berlingo: Salto en tecnología, imagen y eficiencia

El modelo compacto mejora en diseño, equipamiento y tecnología en sus versiones de pasajeros y comercial sin perder su carácter práctico

Martes, 23 de septiembre 2025

Fabricado en Vigo desde su primera generación, el Citroën Berlingo ha sabido consolidarse como un referente en dos frentes muy distintos: el de los vehículos polivalentes para familias y ocio, y el de los comerciales ligeros para uso profesional. Un modelo que, en su última actualización, recibe más tecnología, un diseño más moderno y soluciones inteligentes.

El Berlingo gana personalidad gracias a una imagen frontal rediseñada, con una parrilla más vertical y faros divididos en dos alturas, al estilo de los últimos lanzamientos de la marca. Los adornos laterales Airbump siguen presentes, aportando protección y un toque distintivo, mientras que las llantas estrenan diseño. Se suma también un nuevo tono de carrocería llamado azul Kiama.

Tanto la versión turismo como la profesional Berlingo Van mantienen su enfoque práctico; buena accesibilidad, puertas laterales deslizantes, posibilidad de elegir entre portón o puertas traseras batientes y una modularidad que facilita el transporte de personas o mercancías.

Gama multi energía

El Citroën Berlingo ofrece una gama de motores adaptada a distintas necesidades. En combustión, encontramos un bloque de gasolina PureTech de 110 CV, además de los diésel de 100 y 130 CV. Para quienes buscan una opción cero emisiones, el ë-Berlingo mantiene su mecánica eléctrica de 136 CV y una batería de 50 kWh con 345 kilómetros de autonomía.

Ampliar La versión eléctrica ë-Berlingo monta una batería de 50 kWh con 345 kilómetros de autonomía.

En el caso del Berlingo Van, todas las motorizaciones están disponibles en dos longitudes: M (4,40 m) y XL (4,75 m). La capacidad de carga alcanza hasta 4,4 metros cúbicos y una tonelada de carga útil, salvo en la versión eléctrica, que se queda en 780 kg. Además, se mantiene la cabina extendida para facilitar el transporte de equipos o materiales largos.

Interior mejor conectado

Uno de los grandes cambios del Berlingo está en el habitáculo. El salpicadero ha sido rediseñado para ofrecer mayor ergonomía y calidad percibida. Preside el conjunto una pantalla táctil HD de 10 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto, que permite duplicar el contenido del smartphone sin cables.

En las versiones más completas se añade el sistema My Citroën Drive Plus, con navegación 3D conectada y una interfaz basada en widgets, intuitiva y rápida. El volante también es nuevo e integra los mandos para el control de crucero y el equipo de sonido. En el caso del ë-Berlingo, se incorporan levas detrás del volante para ajustar el nivel de regeneración de energía, una función clave para optimizar la autonomía según las condiciones de uso.

Tecnologías útiles

Pensando en los profesionales, Citroën ha dotado al Berlingo Van de soluciones que facilitan el día a día. Una de ellas es el sistema Dynamic Surround Vision, que proyecta imágenes del entorno trasero y lateral directamente en un retrovisor digital central. Gracias a dos cámaras exteriores, se eliminan puntos ciegos y se mejora la seguridad en maniobras, carga o circulación urbana.

Ampliar La pantalla táctil central de diez pulgadas preside un habitáculo que ha ganado en confort.

Entre otras prestaciones destaca un sistema que combina control de crucero adaptativo con función Stop & Go y asistente de mantenimiento de carril. Un conjunto especialmente útil en trayectos largos por autopista. También incluye lector de señales, aviso de fatiga, frenada automática de emergencia con detección de peatones y ciclistas, y sensores de aparcamiento delanteros y traseros.

Más confortable

El Citroën Berlingo sigue siendo un modelo eminentemente práctico y funcional, pero ahora con más confort y conectividad. Desde su asiento central abatible que se convierte en escritorio hasta los múltiples huecos portaobjetos, todo está pensado para facilitar el trabajo o los desplazamientos en familia.

El paquete Techno añade detalles como cargador inalámbrico, acceso y arranque sin llave o climatización automática. Y en todas las versiones se mantiene la posibilidad de cargar hasta dos europalés gracias a su generosa anchura entre pasos de rueda.

Con esta actualización, el Berlingo refuerza sus argumentos para seguir siendo una opción lógica y versátil, tanto para quienes necesitan una furgoneta fiable como para quienes buscan un vehículo familiar amplio, conectado y cada vez más seguro.