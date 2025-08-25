Citroën C5 Aircross: Renovación electrificada

La segunda generación del SUV de la firma gala muestra la nueva imagen de Citroën, un mayor confort y varios niveles de electrificación

El C5 Aircross recurre a la nueva imagen de marca de Citroën con líneas más cuadradas y angulosas y una original firma luminosa.

Desde su lanzamiento en 2017, el Citroën C5 Aircross ha sido la base sobre la que se ha desarrollado el catálogo SUV de la firma francesa. Un modelo clave para la marca y que ahora se presenta en una segunda generación que entra de lleno en el mercado de los todo camino compactos electrificados.

El buque insignia de la gama Aircross llega bajo una propuesta más aerodinámica, espaciosa y equipada, asentada sobre una nueva plataforma y un renovado diseño, junto a una oferta multi energía con opciones híbridas y cien por cien eléctricas de hasta 680 km de autonomía.

El nuevo C5 Aircross rompe con las formas redondeadas de su antecesor y apuesta por un estilo más afilado y musculoso. Líneas tensas, una parrilla más vertical y nuevos grupos ópticos led con firma luminosa de tres puntos lo hacen reconocible al instante. La aerodinámica ha sido optimizada con soluciones como deflectores, entradas de aire activas o el cierre completo del frontal en la versión eléctrica, para mejorar la eficiencia y aportar hasta 30 km extra de autonomía.

El C5 Aircross crece hasta los 4,65 metros de largo, con una generosa distancia entre ejes de 2,78 metros. Esto le permite ofrecer un interior más amplio, especialmente en las plazas traseras, y mantener una altura comedida de 1,66 metros, lo que ayuda a ajustar consumos y mejorar el comportamiento.

Más espacio y confort

Una de las grandes ventajas del nuevo C5 Aircross es que no sacrifica espacio de carga, independientemente de la motorización. El maletero ofrece hasta 651 litros en configuración estándar y 1.668 litros con los asientos abatidos. Además, incluye suelo ajustable en altura, doble fondo de 75 litros y compartimentos repartidos por el habitáculo que suman casi 40 litros. El confort sigue siendo la piedra angular del C5 Aircross. El habitáculo ha sido rediseñado con un salpicadero horizontal, materiales suaves al tacto e iluminación ambiental multicolor.

Ampliar Diseño vanguardista para el volante.

El nuevo C5 Aircross incorpora una gran pantalla táctil central de alta definición de diseño flotante, totalmente personalizable y fácil de manejar gracias a su interfaz tipo smartphone. Integra conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, reconocimiento por voz natural y ahora también acceso a ChatGPT como asistente digital para información, planificación de viajes o recomendaciones.

El conductor dispone de un cuadro de instrumentos digital y de proyección de la información en el parabrisas. Los asientos se han mejorado con más acolchado, ajuste lumbar eléctrico con soporte regulable y funciones de calefacción, ventilación y masaje en los delanteros. En las plazas traseras hay respaldo reclinable, calefacción en las versiones más altas y un espacio para piernas y cabeza superior al de su predecesor.

Tres niveles de electrificación

La gama se articula en torno a tres motorizaciones con diferentes niveles de electrificación. La versión de acceso es la Hybrid 145, un modelo de hibridación ligera con el que se puede circular hasta un 50 por ciento del tiempo en modo eléctrico en ciudad y para el que se anuncia una autonomía media de 950 km.

Ampliar Trasera musculosa y modernas ópticas led traseras.

En el caso de la variante híbrida enchufable de 195 CV, la batería le permite recorrer más de 100 km en eléctrico en ciudad. El ë-C5 Aircross eléctrico está disponible en configuraciones de 210 CV y batería de 73 kWh con 520 km de autonomía, y una segunda de 230 CV y 680 km gracias a una batería de 97 kWh. Ambas admiten carga rápida (160 km en 10 minutos) y carga doméstica o pública de potencia media en tiempos competitivos.