VINS SINGULARS AL RIURAU

JOSÉ IGLESIAS. LOS AMANTES DEL VINO, DE SU ELABORACIÓN, Y ADMIRADORES DE ESOS PEQUEÑOS GRANDES CALDOS QUE NO ENCUENTRAN SU HUECO EN LAS ZONAS COMERCIALES, TIENEN UNA NUEVA CITA ESTE DOMINGO CON LA MOSTRA DE VINS SINGULARS I DE POBLE QUE SE CELEBRA EN EL RIURAU DE JESÚS POBRE. EN SU TERCERA EDICIÓN, LA MUESTRA, HA REUNIDO A 34 BODEGAS FAMILIARES LLEGADAS DE TODAS PARTES DEL MUNDO.
LA MUESTRA ESTÁ ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN DE VINS SINGULARS I DE POBLE QUE IMPULSÓ EN SU DÍA MARA BAÑÓ DEL CELLER LES FRESES DE JESÚS POBRE. SU FILOSOFÍA ES PROMOCIONAR Y DIVULGAR LA PRODUCCIÓN, FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE VINOS RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE, POR LO QUE EN EL MOMENTO DE BUSCAR A LOS PARTICIPANTES SE VALORAN LAS PRODUCCIONES NATURALES, ECOLÓGICAS, SINGULARES, BIODINÁMICAS, LOCALES Y DE PUEBLO, ASÍ COMO LOS PROYECTOS DE RECUPERACIÓN DE CEPAS AUTÓCTONAS.
DE LAS 34 BODEGAS PARTICIPANTES, UN TOTAL DE 31 SON ESPAÑOLAS. DE ESTAS CINCO PRODUCEN VINOS EN LA MARINA ALTA, LES FRESES, MORAIG, JOAN DE LA CASA, PEPE MENDOZA CASA AGRÍCOLA Y UVAS CABRERA. OTRAS 14 BODEGAS PROCEDEN DE LA COMUNITAT VALENCIANA; OTRAS 12 DEL TERRITORIO NACIONAL; Y OTRAS TRES SON INTERNACIONALES DE AUSTRIA, ALEMANIA Y PORTUGAL.
A LAS CINCO DE LA TARDE SE ABRIRÁ LA MUESTRA EN EL RIURAU DE JESÚS POBRE CON LA DEGUSTACIÓN DE VINOS (8 EUROS TRES CATAS DISTINTAS), QUE SE PROLONGARÁ HASTA LA MEDIA NOCHE. A LAS 19 HORAS TENDRÁ LUGAR UNA CHARLA EN EL CENTRO SOCIAL DE JESÚS POBRE SOBRE LA FILOXERA, UN PULGÓN CON GRAN CAPACIDAD REPRODUCTIVA QUE ATACA A LAS RAÍCES DE LAS CEPAS. LA CHARLA ESTARÁ DIRIGIDA POR EL BIÓLOGO JAUME SOLER Y CONTARÁ TAMBIÉN CON LA PARTICIPACIÓN DEL ESCRITOR TONI ESPINÓS. LA FIESTA CONTINUARÁ A LAS 20 HORAS CON UN PASACALLE A CARGO DE LOS ESCOLARES DE JESÚS POBRE DISFRAZADOS DE LA MARIPOSA DE LA FILOXERA, QUE HARÁN UNA 'PERFORMANCE' EN LA QUE «INTOXICARÁN» UNA CEPA, SEGÚN EXPLICÓ LA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN MARA BAÑÓ.
EL LUNES, DE 10 A 14 HORAS, LLEGA EL TURNO PARA LOS PROFESIONALES DE LA HOSTELERÍA DE LA COMARCA. EN EL RIURAU DE JESÚS POBRE, LOS HOSTELEROS PODRÁN CONOCER A LOS PRODUCTORES DE ESTOS VINOS Y CONOCER AL DETALLE SUS PRODUCCIONES Y CÓMO SE PUEDEN AJUSTAR A LA OFERTA GASTRONÓMICA DE DÉNIA Y LA MARINA ALTA.
COMIENZA EL CALOR Y LLEGA EL BUEN VINO. A DISFRUTAR DE LA VIDA.