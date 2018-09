Vecinos de la Plana de San Jerónimo exigen a Xàbia que inicie un plan especial para la zona Una parte de los terrenos que componen la Plana de San Jerónimo de Xàbia, en el ámbito del parque natural del Montgó. / R. González Denuncian la falta de unas directrices para saber qué pueden hacer en sus terrenos y el alcalde contesta que ya se recoge en el PGE R. GONZÁLEZ Jueves, 6 septiembre 2018, 14:48

Los vecinos de la Plana de San Jerónimo de Xàbia, en pleno parque natural del Montgó han decidido volver a reactivar una antigua reivindicación. El presidente de la asociación vecinal, Benito Sanz, solicitó «encarecidamente» al Ayuntamiento que inicie «con la máxima celeridad» el plan especial de Les Planes, que incluye su zona y cuya redacción se contempla en el Plan General Estructural (PGE) elaborado por el Consistorio y pendiente de su aprobación final.

Sanz lamentó que en dieciséis de reclamaciones no se les haya hecho caso y, aunque saben que en el futuro planeamiento se contempla su redacción, mostró su temor de que la espera se prolongue mucho más. En ese sentido, remarcó que «nos dicen que no nos preocupemos, pero después no se hace nada».

Según apuntó el presidente de los vecinos, carecen de directrices para saber los que pueden o no hacer en sus terrenos y cualquier petición de permiso para hacer alguna actuación se eterniza o no recibe respuesta. Por ello, algunos al final optan por ejecutar la obra y esperar las posibles consecuencias. Es entonces cuando se les notifica la sanción.

Al respecto, Benito Sanz recriminó que, en vez de solucionar el problema y preparar un plan especial para la zona, las administraciones parecen más pendientes de controlar las actuaciones ilegales. Para ello, subrayó, no escatiman en recursos. «Tienen vigilantes, vehículos, drones e imágenes por satélite para ver todas la irregularidades dentro del parque y no tardan mucho en emitir denuncias», declaró.

Asimismo, criticó que las distintas administraciones se preocupen más de los animales y la vegetación que hay en el paraje que de las personas que habitan en ese enclave. Sobre ese aspecto, el presidente de los vecinos de la Plana de San Jerónimo señaló que cuando un espacio de las características del Montgó se declara parque natural no es para abandonarlo, sino para «proteger su naturaleza y sus gentes» en pro de un desarrollo sostenible.

Respuesta municipal

Por su parte, el alcalde de Xàbia, José Chulvi, se mostró sorprendido ante esta reivindicación de los vecinos de esa zona. No porque considerase que no era justa, sino porque, según recalcó, ese es un aspecto que «ya está incorporado en el Plan General Estructural elaborado» por el Ayuntamiento y que, tras el periodo de exposición pública, ahora se encuentra recibiendo los informes sectoriales.

En ese sentido, el primer edil aseguró que el equipo de gobierno entiende que ese plan especial es una necesidad para la zona de la Plana de San Jerónimo. Es más, subrayó que «compartimos esa reivindicación».

No obstante, Chulvi explicó que primero se ha de aprobar el PGE para poder acometer las cuestiones recogidas en el documento. Por ello apuntó que sería una «tontería» empezar a redactar un plan especial para la zona cuando pronto se va a dar luz verde al nuevo planeamiento previsto para el municipio, ya que carecería de sentido redactarlo en base al que hay vigente porque se va a modificar o preparalo de acuerdo con el futuro, pues todavía no está vigente.

José Chulvi insistió en que el gran problema radicaría en que el nuevo PGE obviase esa petición vecinal, pero ese no es el caso. El munícipe hizo hincapié en que el estructural incluye que la Plana de San Jerónimo debe tener un plan especial y que su elaboración será cometido del Ayuntamiento, que lo preparará en colaboracón con la conselleria porque se trata de un paraje dentro del parque natural del Montgó.

Respecto a cúando podría ser ratificado de forma definitiva el PGE de Xàbia, el alcalde reconoció que no se atreve a dar una fecha concreta. El motivo radica en que todavía están recibiendo los informes sectoriales y el documento deberá recoger las sugerencias derivadas de ellos.