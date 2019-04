Puig vence en la Marina Alta pero Compromís gana en 19 municipios El alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, votando en la mesa electoral instalada en la residencia de Santa Llúcia. / Tino Calvo Los populares bajan al tercer puesto, seguidos de Ciudadanos, Unides Podem y Vox, que irrumpe con 5.400 votos R. GONZÁLEZ Dénia Martes, 30 abril 2019, 09:36

La Marina Alta se tiñó de rojo el domingo al convertirse el PSPV en la fuerza vencedora en las elecciones autonómicas y desbancar así a Compromís. El partido de Ximo Puig obtuvo más de 17.100 votos frente a los cerca de 15.800 que sumó la formación valencianista. Sin embargo, esta última se impuso en 19 de los 33 municipios de la comarca, mientras que los socialistas ganaron en ocho, incluyendo las tres principales ciudades: Dénia, donde arrasó, Xàbia y Calp. Mientras que los populares solo vencieron en las seis localidades restantes.

La participación ciudadana en los comicios para decidir quién va a gobernar la Generalitat Valenciana en la nueva legislatura rondó el 74%, más de dos puntos por encima de los sucedido cuatro años antes. También creció el respaldo a la lista presentada por los socialistas. Casi uno de cada cuatro votantes se decantó por esa opción en la Marina Alta. Por ella apostaron tres principales ciudades, además de Beniarbeig, Castell de Castells, El Verger, la Vall d'Alcalà y la Vall d'Ebo.

Compromís tuvo que ceder el testigo de líder y se convirtió en la segunda fuerza más votada. Se impuso en poblaciones como Pedreguer, Benissa, Gata de Gorgos, Pego y Xaló. Pese a la victoria lograda en más de la mitad de municipios, la caída en alrededor de 1.300 votos respecto a 2015 hizo que los valencianistas se vieran desbancados por sus socios del Pacte del Botànic.

Chulvi se convierte en diputado autonómico y destaca que «desde Les Corts trabajaré por la comarca, la provincia y la Comunitat» El secretario general del PSPV en la provincia de Alicante y alcalde de Xàbia, José Chulvi, ostentará un nuevo cargo. La victoria de su partido en la provincia le permite convertirse en unas semanas en diputado autonómico, en cuanto tome posesión. «Desde les Corts trabajaré por la comarca, la provincia y la Comunitat», destacó ayer. Chulvi declaró que los resultados de los socialistas en la Marina Alta y en el resto del territorio valenciano eran muy importantes y suponían «una inyección de fuerza para afrontar las próximas elecciones municipales». Además se hizo hincapié en la importancia de la aportación de la comarca y de provincia en la victoria de Ximo Puig. El alcalde de Xàbia reconoció que afronta esta nueva etapa con «ilusión» y que esta nueva tarea no evitará que «continúe con la misma dedicación por mi pueblo». Eso sí, dejará su puesto en la Diputación de Alicante.

El PP también se desplomó, con unos 3.700 sufragios menos, lo que le llevó a bajar del segundo al tercer puesto. Perdió un feudo emblemático como Calp, gobernado por César Sánchez, que además es presidente de la Diputación y el número de los populares al Congreso por Alicante. Y Teulada se convirtió en su gran bastión. Además se impuso en los pueblos de Benigembla, Poble Nou de Benitatxell, Murla, Llíber, y Tormos.

Ciudadanos experimentó un importante crecimiento. La formación naranja se mantiene como la cuarta fuerza política en la Marina Alta, aunque cosechó más de 3.000 votos por encima del registro de hace cuatro años. El partido de Toni Cantó no venció en ninguna localidad pero en Dénia se aupó al tercer lugar, por detrás de socialistas y valencianistas y por delante de los populares, liderando así el bloque de la derecha en la capital comarcal.

Unides Podem quedó en quinto lugar, seguida muy de cerca por Vox, que en estas elecciones experimentó un espectacular crecimiento, al pasar de 142 votos hasta los cerca de 5.400 del pasado domingo. De ellos, más de 1.600 se contabilizaron en Dénia.

El secretario comarcal de los socialistas, Óscar Mengual, subrayó que los resultados del partido habían sido «magníficos» y que gracias al respaldo de los ciudadanos se habían convertido en la primera fuerza tanto en las elecciones generales como en las autonómicas. Además, ganaron en los principales municipios y, en su opinión, eso demuestra que «ha calado nuestro mensaje». Asimismo, remarcó que es importante que tanto el Gobierno como la Generalitat tengan color socialistas porque «los ayuntamientos necesitan el apoyo de las instituciones supramunicipales, y mejor si tienen el mismo partido al frente.

El PSPV de Dénia aprovechó ayer para dar las gracias a la población por haber hecho posible el triunfo en las generales y las autonómicas al ser la formación con más sufragios en la ciudad. El candidato a la alcaldía, Vicent Grimalt, señaló que «ahora, finalizadas estas primeras elecciones, nos toca seguir trabajando y explicando a la ciudadanía que los socialistas de Dénia hemos transformado la ciudad en estos cuatro años y queremos con la ayuda de todos seguir haciendo entre todos la Mejor Dénia».

Por su parte, la alcaldable popular de Dénia, María Mut, hizo ayer balance de los resultados obtenidos el 28A y no dudó en calificarlos de «negativos». Pero aseguró que los datos nacionales y autonómicos no son extrapolables a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo y que el PP «está preparado para ganar y para gobernar en el Ayuntamiento». Indicó también que su partido confía en recuperar la alcaldía porque tienen «un gran proyecto de ciudad, muy ilusionante» y cuentan con un equipo «muy cualificado».

Mut, tras felicitar a los socialistas por su victoria del domingo, achacó la derrota que ha sufrido la formación liderada por Pablo Casado a que el bloque de centro derecha «ha fragmentado muchísimo sus votos y el más perjudicado ha sido el Partido Popular». En ese sentido, incidió en que a nivel de la Comunitat, si se sumasen todos esos sufragios, habrían sido la fuerza más votada en Dénia. Respecto a posibles alianzas tras las municipales, María Mut aseguró que pactaría con Ciudadano y «en acuerdos puntuales si hiciera falta, con Vox».

Curiosidades

Llíber protagonizó una de las curiosidades del 28A. Los datos de las elecciones generales eran fácilmente localizables en la web del Ministerio del Interior, pero no sucedía lo mismo con los resultado de la autonómicas en la página habilitada por la Generalitat, que incluso ayer seguía marcando que no se había escrutado nada. Al parecer, el presidente de la única mesa instalada en la localidad se podría haber despistado. No obstante, el acta con todas las cifras se encuentra en juzgado. Al tratarse de datos provisiones, se espera que pronto esté todo aclarado.

El alcalde, José Juan Reus, comentó que desconocía que los datos no apareciesen porque se habían entregado. Y destacó que los populares se habían impuesto en el Congreso, el Senado y les Corts. Cabe remarcar que en Llíber la participación superó el 90%, con 243 personas.

Por lo que se refiere a los resultados de las generales en la Marina Alta, hubo un color predominante, el rojo. El partido de Pedro Sánchez se convirtió en el gran triunfador de la jornada. Se impuso en 22 de los municipios, frente a los ocho del PP de Pablo Casado y los tres de Compromís.

En Calp, el PSOE obtuvo casi 700 votos más que en 2016 y los populares bajaron en más de 500. La subida de los socialistas en Dénia superó los 1.900 votos y el PP perdió 2.763 sufragios. Tendencia que se repitió en Xàbia, con el aumento de 781 de la formación de Sánchez y la caída de 1.503 de los populares.